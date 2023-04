Platinette riabbraccia la sua cagnolina fuori dall'ospedale

Una tenera sorpresa per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, fuori dall’ospedale. Il giornalista e personaggio televisivo ha riabbracciato la sua cagnolina Kiri dopo una lontananza durata venti giorni. La tenera scena è stata condivisa sui social e ha commosso numerosi follower di Mauro. Ricordiamo come di recente il giornalista è stato ricoverato in seguito a un ictus. Nel filmato condiviso si vede Mauro sulla sedia rotelle che fa le coccole alla sua cucciola. Dal video si vede un Mauro felice che cerca di godersi un po’ di libertà.

Platinette riabbraccia la cagnolina: il messaggio ai follower

Guardando il video si può ipotizzare che sia stata la prima uscita di Mauro fuori dall’ospedale: questo lascerebbe intendere che le sue dimissioni sono sempre più vicine. A corredo del filmato Platinette ha voluto lasciare un messaggio a tutti coloro che dallo scorso 17 marzo non lo hanno abbandonato: “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo”.

I commenti al video

Numerosi i commenti da parte dei follower al post di Coruzzi. Una di loro scrive: “Guardo Instagram e il primo video che mi appare è questo. Sono molto contenta dell’affetto che hai potuto ricevere dalla Kiri!!! Terapia utilissima”. Un’altra fan dice: “Tu e la Kiri siete meravigliosi! Forza Mauro, ti aspettiamo! Guarisci presto!”. C’è poi chi rimane incantato dal video affermando: “Che bellezza queste immagini Mauro! Buon sole in giardino con la Kiri chissà quanto le è mancata la tua tenerezza”.