Qualcuno ha messo in relazione un pasto un po’ atipico e quello che sarebbe successo ma in realtà le due cose non sarebbero collegate, intanto però sono scoppiate le polemiche su “Cucina Botanica”: la famosa creator vegana ha mangiato glicine fritto e per alcuni follower questa sua scelta alimentare sarebbe stata la causa della sua intossicazione.

Cucina Botanica mangia glicine fritto, ma poi sta male: brutta intossicazione per lei

In uno di quei video con ricette decisamente particolari e di chiaro imprinting vegetale Carlotta ha mostrato un enorme albero di glicine presente nel giardino della sua casa. In un altro video ragazza cucina del glicine fritto e su TikTok si sono scatenati commenti fra l’ironico e l’allarmato. “L’esempio pratico che fritto è tutto buono“. E poi ancora: “Oddio non sapevo che fosse commestibile”. Una ragazza ha scritto: “Stai mettendo a rischio la salute di tante persone! Quando fai dei video del genere, su piante con una percentuale di tossicità in alcune zone, devi essere molto precisa su quello che dici! Il gambo è tossico e soprattutto lo sono i semi!“.

“Il glicine può essere tossico, meglio evitare”

E ancora: “Ragazzi il glicine è tossico, in grandi quantità è vero, ma comunque meglio evitare. Provate la stessa ricetta con i fiori di acacia, completamente innocui e buonissimi!”. Poche ore dopo la pubblicazione del video poi Carlotta ha annunciato ai suoi fan che si trovava in ospedale per una fortissima intossicazione alimentare. E molti si essi hanno messo in relazione le due cose tanto che la tiktoker ha dovuto precisare che la registrazione della ricetta risaliva a 10 giorni prima.