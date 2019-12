In una lettera su Instagram, Erika spiega la vera storia del dito medio a Matteo Salvini in aereo. Poi si focalizza su un problema attuale.

Ormai è diventata virale l’immagine della ragazzina di 19 anni che mostra il dito medio in aereo con (sullo sfondo) Matteo Salvini che dorme. Il leader della Lega aveva preso una posizione netta nei confronti della giovanissima, scrivendo sui social: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”. Salvini, però, aveva corredato il commento allo screen del profilo della giovane senza oscurarne il nome, scatenando così una grande ritorsione contro di lei. La ragazza ha dovuto chiudere il profilo dopo la serie di insulti e minacce di morte ricevute dai sostenitori della Lega. Nelle ultime ore, però, è apparsa sul web una lettera contenente la vera storia legata alla foto del dito medio in aereo.

Vediamo come la giovanissima ha giustificato la situazione.





Dito medio a Salvini: la vera storia

Un amico di Erika, la ragazza che ha pubblicato l’immagine del dito medio contro Matteo Salvini, sta diffondendo in queste ore una lettera per spiegare quanto accaduto. Condivisa anche da Lodo Guenzi su Instagram, quest’ultima potrebbe dare una svolta alla situazione. Non è chiaro se sia autentica o meno, ma per il momento risulta essere l’unico tentativo di giustificazione del gesto della giovanissima.

“Salve a tutti, sono Erika Labbe, ho 19 anni e sorpresona, non sono una “sardina” – esordisce la giovane -. Ringrazio la suddetta pagina e Matteo Salvini per aver esposto il mio nome ovunque, facendo sì che mi arrivassero in direct insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie e materiale pornografico. Questa foto l’ho condivisa con i miei amici per evidenziare l’incredibile coincidenza di prendere un volo low-cost e ritrovarsi seduti insieme a Salvini. Il gestaccioera, piuttosto, rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini (il quale se vogliamo dirla tutta è circondato anche da cuoricini vari)“.

Si tratta quindi di un grandissimo equivoco e di una situazione sfuggita un po’ di mano ai suoi protagonisti.

“Non mi aspettavo un’esposizione mediatica di questa portata – continua Erika – e sinceramente non sono minimamente interessata a diventare “famosa” per qualcosa che ho fatto con tutt’altre intenzioni. Mi spiace se le persone si sono sentite chiamate in causa con questa foto, nulla di ciò era mia intenzione“. In conclusione, però, la 19enne ha voluto soffermarsi su una questione davvero importante: “Il Cyberbullismo esiste e quest’oggi io ne sono stata vittima. Le parole possono fare male più di quanto crediate e questo, purtroppo, non sembra essere un parere condiviso. Mi spiace tantissimo“.

Visualizza questo post su Instagram Questa è la storia. Da stamattina gira una foto pubblicata anche da me, in cui una ragazza seduta di fianco a Salvini addormentato in aereo fa un dito medio attorniata da una grafica a cuoricini. Ovviamente pubblicata in forma anonima. Io l’ho ripresa dall’attore Corrado Fortuna ad esempio. Credo non ci sia bisogno di un nobel per riconoscere la dimensione tra l’innocente e l’ironico di questa immagine, tipica di una qualsiasi foto con un personaggio conosciuto all’insaputa di questi. Io stesso ho ricevuto diverse foto con medi, corna e altre prese in giro, spesso da fan, e mi sono sempre fatto l’unica cosa che avesse senso fare: una risata. E non avevano neanche tutti quei cuoricini e, infine, nel ruolo del personaggio pubblico c’è anche da scontare il fatto di farsi ogni tanto mandare a quel paese, in maniera spesso ben più violenta. Dando tutti gli alibi ai limiti cognitivi con cui i quarantenni usano Facebook, succede poi una cosa molto grave: la pagina di Matteo Salvini pubblica la foto rivelando l’identità dell’autrice (poi bloccandola), che poi è una ragazza di 19 che mandava una foto da ridere ai suoi amici e adesso sta subendo minacce di morte da parte di brutte persone che non solo confondono un leader politico con il messia in quanto a intoccabilità, ma non hanno vergogna di augurare morte e pestaggio a una ragazzina. Credo che Matteo Salvini, con cui non condivido alcuna idea ma al quale almeno la capacità di reggere gli insulti non la si può non riconoscere, debba prendere seriamente le distanze da questi suoi adepti. Voglio dire alla ragazza di stare tranquilla che queste cose su internet durano al massimo 48 ore. Mi chiede un suo amico stretto di non cancellare il post ma di pubblicare in più un post di spiegazioni della ragazza, io mi trovo in difficoltà nel rendere ulteriormente noto il suo nome, visto i brutti ceffi che ci sono in giro. Ne pubblico la seconda parte. Robe da matti. #love #rocknroll Un post condiviso da Lodo Guenzi (@influguenzer) in data: 18 Dic 2019 alle ore 10:05 PST

I commenti dal web

Una donna ha pubblicato un’opinione sul gesto di Erika a Salvini su Facebook e avrebbe ricevuto un commento del tutto spiacevole. “Cosa pagherei se a questa la stuprassero a turno – ha scritto un utente -.

Poi vorrei vedere se fa anche quel gesto da mentecatta”.