Rossella Rendina è la giovane esponente del Movimento 5 Stelle candidata alle elezioni suppletive di Roma.

Non è semplice delineare un profilo di Rossella Rendina, candidata M5S alle elezioni suppletive che si terranno l’1 marzo 2020 presso la Capitale. È lei l’unica idonea ai requisiti per rappresentare il partito fra i tanti passati attraverso la piattaforma Rousseau.

Rossella Rendina: chi è

Rossella Rendina, concorrente a occupare il posto lasciato vacante da Paolo Gentiloni presso la Camera dei Deputati, definisce la sua come una campagna di ascolto dei cittadini e delle loro esigenze: “Ci sono tante proposte per loro ed è fondamentale dare risposte concrete”, ha detto “La presenza sul territorio è un caposaldo per ogni attivista del Movimento 5 Stelle come me. Solo in questo modo possiamo dire di comprendere la realtà e trovare soluzioni”.

Sostenitrice di Virginia Raggi

Prese le difese della Raggi, spesso criticata, elogiandone l’operato e le capacità dimostrate nel risanare i debiti da 13 miliardi della Capitale: “Questa è stata la prima giunta comunale negli ultimi 30 anni a non aver aperto nuovi mutui sulle spalle dei cittadini”, ha commentato.

La candidata alle elezioni suppletive 2020 ha inoltre dichiarato che si sono fatti grandi passi avanti per quanto riguarda la legalità con l’operazione “Scroccopoli” ma ci vuole tempo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.





Il Movimento per i cittadini

Rossella Rendina spiega che il Movimento 5 Stelle fra tutti si colloca parte dei cittadini: “È stato l’unico che ha finalmente tagliato il cosiddetto cuneo fiscale per i lavoratori, superato la Legge Fornero con quota 100, evitato l’aumento dell’Iva – parliamo di circa 600 euro a famiglia all’anno – che la caduta del governo ad Agosto, per opera di Salvini, avrebbe comportato”, ha detto.

Suppletive 2020: gli altri candidati

Si presenta una bella sfida per la rappresentante del M5S. Gli altri candidati alle elezioni suppletive di Roma 2020 sono: Roberto Gualtieri (PD, +Europa, LeU, Italia Viva); Elisabetta Canitano (Potere al Popolo); Marco Rizzo (Partito Comunista); Maurizio Leo (centrodestra); Mario Adinolfi (Popolo della Famiglia) e Luca Maria Lo Muzio (Volt).