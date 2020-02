Il Viminale sulla nave appena sbarcata a Pozzallo: "I migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot della cittadina siciliana".

I migranti sbarcati dalla nave Ocean Viking saranno tenuti in quarantena. L’ha reso noto il Viminale in una nota, nella mattinata di domenica 23 febbraio.

Alla nave sarà comunque concesso di attraccare al porto di Pozzallo, con il suo carico di 274 persone, tra cui 64 minorenni. La nave, di proprietà di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, ha soccorso i migranti al largo della Libia. L’Ong francese ha rivelato su Twitter di aver effettuato tre operazioni di salvataggio molto difficili, l’ultima a largo della piattaforma Sabratha. Poi ha aggiunto: “Sollievo a bordo della Ocean Viking questa mattina per le persone, soccorse nel Mediterraneo in 3 operazioni Sar questa settimana, nel sentire che l’Italia è stata assegnata come luogo sicuro: la nave si dirige a Pozzallo, Sicilia, per lo sbarco”.

Viminale: migranti e personale in quarantena

Il Viminale ha immediatamente risposto, nell’ottica di contrasto al coronavirus: “Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell’hotspot della cittadina siciliana.

Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario. Le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili“.

I migranti e gli operatori sbarcati nel ragusano dovranno dunque rimanere a bordo della nave. A largo della Libia, rimane precaria la situazione della Sea Watch 3. L’organizzazione tedesca che opera sull’imbarcazione ha confermato di aver recuperato 121 migranti lo scorso mercoledì, il 19 febbraio 2020. La nave richiederà probabilmente all’Italia un porto sicuro nei prossimi giorni.