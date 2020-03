Gaffe della deputata grillina De Giorgi che invita a stare a casa per combattere il coronavirus, ma lo fa mentre è in macchina.

Gaffe della deputata grillina Rosalba De Giorgi che voleva diffondere un messaggio importante sui social network invitando tutti a rimanere a casa per l’emergenza coronavirus, ma lo ha fatto riprendendosi mentre era in macchina. Una scena che con è sfuggita al mondo del web che subito le ha fatto notare come per predicare bene un requisito fondamentale sia quello di non razzolare male. Ecco dunque che quel “Mi raccomando, state a casa, che c’è il coronavirus” della deputata è apparso come un messaggio del tutto privo di fondamento perchè sbagliato nella forma.

Coronavirus, gaffe di Rosalba De Giorgi

Resasi conto della gaffe, la deputata grillina ha poi precisato le motivazioni per le quali era in macchina: “RESTIAMO A CASA. Ho registrato il video in auto perchè quando un giornale on line mi ha chiesto di farlo, ero a casa, in villa, dove abito, non in città, ed essendo sola, mi sono seduta in macchina dove posso tenere fermo il telefonino e inviare il mio messaggio a chi, con il cuore pulito, ha voluto ascoltare le mie parole, senza badare al resto”.





L’appello alla stampa

A questa precisione ha fatto seguito in un altro video in cui la De Giorgi si è rivolta direttamente alla stampa e a quei giornalisti che l’avevano fortemente criticata per la gaffe commessa. “Se il giornalista scriverà davvero l’articolo, lo pubblicherò perchè lo leggiate anche voi – Ha scritto la deputata del Movimento 5 Stelle a corredo del video – Faremo i complimenti a chi, invece di occuparsi di ciò che sta accadendo, perde tempo a raccontare cose che non interessano a nessuno. Spero che ci abbia ripensato”.