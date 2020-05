Fase 2: Travaglio senza guanti e mascherina, Casalino look da spiaggia

Marco Travaglio e Rocco Casalino beccati senza guanti e mascherina: il portavoce del premier si mostra addirittura con un look da spiaggia.

Due personaggi molto noti nel panorama italiano alle prese con la fase di convivenza con il virus: uno scoop di Dagospia ha beccato Rocco Casalino e Marco Travaglio senza le protezioni individuali. Il portavoce del premier, infatti, si è mostrato in pubblico con un look da spiaggia, mentre il direttore del Fatto Quotidiano non portava né guanti né mascherina.

Fase 2, Travaglio e Casalino

“Travaglio combatte il virus a mani nude e senza mascherina al supermercato”, scrive Dagospia, mentre Casalino “anticipa la fase 2 e la stagione del secchiello e della paletta passeggiando in bermuda (look istituzionale, of course) per la centralissima via Condotti con il cagnolino al guinzaglio”. Un comportamento che non è passato inosservato quello dei due personaggi molto noti nel panorama italiano. All’alba dell’inizio della fase 2, dunque, Rocco Casalino e Marco Travaglio dimostrano di non rispettare le norme di comportamento per contenere il virus.

Il direttore de Il Fatto Quotidiano fa la spesa senza munirsi di protezioni individuali e con il pericolo quindi di diffondere il coronavirus.

L’obbligo di indossare la mascherina è entrato in vigore con il Dpcm del 26 aprile 2020. Il portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino, invece, ha scelto di dedicarsi all’attività fisica e a portare fuori il cane – attività consentite dal Dpcm -. Tuttavia non indossa dispositivi di protezione. Inoltre, il suo look sembra preannunciare l’arrivo dell’estate: anche questo dettaglio non passa inosservato sui social.