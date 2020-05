Conte si rivolge a chi sta speculando sulla vicenda di Silvia Romano: prima di farlo bisognerebbe aver vissuto tutto ciò che ha passato.

La domanda di una giornalista durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Rilancio ha offerto lo spunto al Premier Conte per dire la sua sulle minacce e sugli insulti ricevuti da Silvia Romano da quando è tornata in Italia.

Conte su Silvia Romano

Il Presidente si è così rivolto a chiunque abbia da speculare sulla sua vicenda: “Ci dovremmo trovare a 23 anni rapiti in Kenya da persone armate di kalashnikov, camminare nella foresta fino a nove ore al giorno per un mese, passare in quattro rifugi consecutivi, essere continuamente sorvegliati con persone armate“. Il riferimento è a quanto emerso dai due diversi interrogatori per ora effettuati dalla giovane. Il primo non appena atterrata a Roma e il secondo a Milano dopo l’inchiesta aperta a seguito della campagna di odio contro di lei.

Solo una volta vissuta tutta la sua esperienza, ha spiegato Conte, sarebbe possibile ascoltare ciò che gli speculatori avrebbero da dire. Nessun riferimento da parte sua alle parole pronunciate alla Camera da Alessandro Pagano che ha definito la cooperante una neo terrorista. Ha infatti specificato di non aver sentito il suo intervento in quanto occupato da tutto il giorno con gli ultimi aggiustamenti al decreto appena varato.

Intanto sul web i messaggi intimidatori nei confronti di Silvia Romano non si placano. Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio il coinquilino dell’appartamento sotto al suo ha anche trovato dei cocci di bottiglia che potrebbero essere stati lanciati allo scopo di colpire la finestra da cui la giovane si era affacciata pochi minuti dopo aver fatto rientro nella sua abitazione il giorno prima.