Si è aperta in Senato la discussione che precede il voto sulle mozioni di sfiducia presentate contro il ministro Alfonso Bonafede.

Si è aperta alle 9.40 la discussione in Senato sulle due mozioni di sfiducia presentate dal centrodestra e da +Europa contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ottimista il leader del M5s Vito Crimi: “La maggioranza sarà compatta e la mozione sarà respinta”. Ma risuonano, tra le fila della maggioranza, le parole pronunciate dal capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio: “Se la mozione passa, si aprirà la crisi”.

Sfiducia a Bonafede, il commento dell’opposizione

Poco prima dell’inizio del voto a Palazzo Madama, il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di RadioRai: “Oggi il Parlamento non discuterà del ministro della giustizia perché è antipatico. In questo 2020 ci sono state in Italia delle cose che non si erano mai verificate: dalle rivolte nelle carceri alla scarcerazione di 500 tra delinquenti, mafiosi ed ergastolani. I parenti delle vittime di mafia sono sconcertati, gli avvocati sono in sciopero, le condizioni di lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria deteriorano di giorno in giorno: cosa manca di peggio?”.

La sfiducia è stata commentata anche da Giorgia Meloni in una lettera: “Una persona così debole (il ministro Bonafede, ndr) nei confronti della criminalità organizzata non può rimanere a fare il ministro. Nei palazzi si dice che Italia Viva abbia fatto uno scambio sul voto per Bonafede in cambio di sanatoria immigrati”. A proposito della mozione presentata da Emma Bonino, ha aggiunto: “Ci sono degli elementi che non condivido, né utilizzerò i voti di Fratelli d’Italia per far alzare la posta a Matteo Renzi”.

La richiesta di Italia Viva

A parlare a nome di Italia Viva, sempre ai microfoni di RadioRai, è stato il presidente Ettore Rosato, che ha posto alcune condizioni per la trattativa con Giuseppe Conte nelle ore che precedono il voto di sfiducia: “Non facciamo il tifo per mandare a casa il governo, non abbiamo mai chiesto nessun rimpasto di governo, abbiamo chiesto di avere una rappresentanza politica delle nostre proposte.

Chiediamo una rappresentanza istituzionale come altri ma non abbiamo chiesto nessun sottosegretario alla Giustizia. E Gennaro Migliore potrebbe fare il ministro meglio di Bonafede”.

“Ascolteremo il ministro della Giustizia. Ci sono temi su cui noi continuamo a pensarla in modo diverso, come sulla prescrizione. Aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione, sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato” ha aggiunto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, su Radio Capital.