Se i contagi rimarranno stabili, a settembre tutte le scuole torneranno aperte: l'annunci del ministro Speranza.

Intervistato da SkyTg24, il ministro Speranza ha assicurato che a settembre tutte le scuole torneranno ad essere aperte. Il governo, di concerto con il comitato tecnico-scientifico sta infatti lavorando per una ripartenza in massima sicurezza.

Scuole aperte a settembre

“Anch’io sono padre di due bambini che vogliono abbracciare i loro compagni e la loro maestra“, ha spiegato prima di garantire che, se la curva epidemiologica continuerà il trend in decrescita, tutti gli istituti scolastici si avvieranno alla riapertura. Ha poi specificatamente scartato l’ipotesi di uno slittamento per i licei affermando che “riapriranno sicuramente per tutti“.

Inevitabile l’adozione di alcune norme anti contagio che entro breve i tecnici dovrebbero far arrivare sul tavolo del ministro dell’Istruzione Azzolina. Tra queste per esempio il distanziamento dei banchi, tra i quali dovrà esserci almeno un metro e l’obbligo di indossare la mascherina per tutti (alunni, docenti e personale Ata in servizio). Unica eccezione potrebbe probabilmente essere per i bambini della scuola dell’infanzia.

Inoltre c’è l’ipotesi di scaglionare le entrate in modo da distribuirle tra le 8 e le 10.

Il rischio di una seconda ondata di contagi

Pur sottolineando che i dati attuali siano decisamente più contenuti di quelli passati, il ministro della Salute non ha escluso una seconda ondata di contagi da coronavirus. “Il ritorno è temuto dagli scienziati di tutto il mondo. È ricorrente nella storia delle pandemie e non può essere sottovalutato. Dobbiamo farci trovare pronti, guai a pensare che la sfida sia finita“, ha dichiarato a questo proposito.