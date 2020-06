I tweet d’affetto tra Rita Dalla Chiesa e Giorgia Meloni

Rita Dalla Chiesa fa i complimenti a Giorgia Meloni per l'umanità mostrata nell'intervista al Costanzo Show.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata ospite del Maurizio Costanzo Show dove il padrone di casa ha diretto un’intervista rivolta non solo a quelli che sono i consueti temi politici trattati dalla deputata, ma anche al racconto della sua quotidianità, della sua realtà famigliare e di sua figlia.

Una Giorgia Meloni a cuore aperto, ben diversa dalla donna che porta avanti con passione e grinta le proprie battaglia in parlamento. Ad aver apprezzato l’intervista della leader di Fratelli è stata la giornalista Rita Dalla Chiesa che si è lasciata andare ad un tweet d’affetto nei confronti della Meloni. “Ma che bella l’intervista a Giorgia Meloni – ha scritto l’ex conduttrice di Forum – Oltre la politica ci sono sempre le persone.

Esistono i sentimenti, le sofferenze, i ricordi, i figli, l’amore. Per chiunque. Al di là dei partiti. Ricordiamocelo”. Subito è arrivata la risposta da parte della parlamentare che ha scritto: “Grazie di cuore”.



Ma che bella l’intervista a @GiorgiaMeloni . Oltre la politica ci sono sempre le persone. Esistono i sentimenti, le sofferenze, i ricordi, i figli, l’amore. Per chiunque. Al di là dei partiti. Ricordiamocelo. #MaurizioCostanzo — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 11, 2020

Rita Dalla Chiesa loda Giorgia Meloni

Non è tra l’altro la prima volta che Rita Dalla Chiesa esprime la sua simpatia per Giorgia Meloni, così come spesso le è capitato di fare rivolgendosi all’altro leader sovranista Matteo Salvini.





Riferendosi alle intercettazioni del caso Palamara, aveva ad esempio espresso solidarietà al leader della Lega dicendo: “Mi inquieta sentire dire a un magistrato ‘ha ragione, ma dobbiamo dargli addosso lo stesso.

Questa è la negazione della giustizia. Non è simpatia o antipatia, è lo smarrimento di ogni valore etico”.