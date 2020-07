L'ira di Nello Musumeci dopo la notizia di 8 positivi al Coronavirus in seguito allo sbarco di migranti ad Augusta.

Ancora positivi al Coronavirus in seguito allo sbarco di migranti: ad Augusta sono arrivati i clandestini provenienti dalla Mar Jonio che sono stati soccorsi in mare a largo della Turchia. UNHCR Italia ha comunicato di aver ricevuto la notizia: “Da parte delle autorità sanitarie, che dei 43 tamponi effettuati sui migranti nel pomeriggio, 8 sono risultati positivi al Covid”.

E lanciano l’allarme in tema immigrazione: “La pandemia non fa purtroppo distinzione e non conosce i confini e si è evidentemente propagata anche nel continente africano ed in Libia in modo massiccio. Questo impone un intervento umanitario di soccorso che preveda l’evacuazione dai campi di prigionia libici dove le condizioni igenico-sanitari disastrose rischiano di trasformare quei luoghi in un focolaio senza precedenti”.

Le 43 persone soccorse da #MareJonio sono approdate al porto di Augusta.

Il salvataggio in mare è un imperativo umanitario primordiale: grazie alle ONG che hanno un ruolo vitale nelle attività di ricerca e soccorso e all’Italia per aver fornito un porto sicuro. https://t.co/ueUgrHGOqi — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) July 1, 2020

Sbarco migranti ad Augusta: ira Musumeci

Ma la notizia dei positivi al Coronavirus dopo lo sbarco di migranti ad Augusta fa infuriare Nello Musumeci. Il Governatore di Regione Sicilia spiega come: “Dei 43 immigrati sbarcati ieri ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Si trovano a Noto e non su una nave in rada come aveva chiesto il governo siciliano. Ma lo Stato dice che la nave costa troppo.

E quindi si possono alloggiare a Noto, dove già si trovano. Avete capito bene: a Noto, perla del nostro turismo. Il nostro sistema sanitario ha provveduto a tamponi e ha posto in isolamento i positivi, dividendoli dagli altri”.





Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook, denuncia: “Permangono due grandi domande: perché la quarantena sulla terra ferma? Perché nessuno ci informa sulle condizioni reali dei campi in Libia? Sono domande alle quali Roma ha il dovere di rispondere.

Verificherò a questo punto se non sia il caso di ordinare la zona rossa attorno alla struttura che ospita gli immigrati”.

La rabbia del sindaco di Noto

Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, conferma la notizia dei positivi al Coronavirus dopo lo sbarco dei migranti ad Augusta: “La Prefettura ha collocato in una struttura adeguata a circa 20 km dal centro abitato, 43 migranti.

Dalle verifiche sanitarie sono emersi 8 casi di soggetti asintomatici che sono stati posti in ulteriore isolamento. Entrambi i gruppi, gli 8 asintomatici e gli altri 35 soggetti, sono presidiati a vista giorno e notte”.

Il primo cittadino della città di Noto, inoltre, spiega come però non ci debba essere alcuna preoccupazione: “Per la nostra comunità non ci sono preoccupazioni, perché non sarà consentita nessuna possibilità di contatto: in questo momento in Prefettura si sta svolgendo una riunione operativa di tutte le Forze dell’Ordine per adottare i necessari ed opportuni provvedimenti. Qualcosa, però, nella gestione strategica dello sbarco non ha funzionato e in una situazione, come l’attuale, in cui esperienza e mezzi ci consentono di lavorare in sicurezza, quello che è accaduto non sarebbe dovuto accadere”.

La denuncia di Salvini

Sul caso dei migranti positivi al Coronavirus dopo lo sbarco dei migranti ad Augusta è intervenuto anche Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sui social ha commentato così: “Chiediamo al ministro dell’Interno conferma della notizia secondo la quale tra i 43 fatti sbarcare ieri ad Augusta, in Sicilia, dalla nave Ong Mare Jonio (la nave dei centri sociali) vi siano non uno ma ben 8 casi di positivi Covid-19”.