Il congedo parentale Covid, nato per le famiglie grazie al DL Rilancio, subisce un'ulteriore proroga. Lo stabilisce un emendamento.

Per il congedo parentale Covid arriva un’ulteriore proroga, lo ha stabilito un emendamento approvato dalla commissione Bilancio alla Camera. Questo benefit era nato grazie al DL Rilancio a partire dal 5 marzo 2020, per il quale i genitori di bambini fino ai 12 anni, dipendenti di ditte private, possono chiedere un congedo lavorativo fino a 30 giorni a testa, al 50% del salario.

Congedo parentale Covid, nuova proroga

La nuova proroga del congedo parentale straordinario ha dunque subito un’ulteriore proroga. Dopo quella al 31 luglio arriva quella al 31 agosto 2020. Il beneficio viene concesso anche agli affidatari di minori fino a 12 anni di età, ma anche in caso di figli disabili gravi, senza discriminazioni sulle scuole frequentate o centri diurni assistenziali.

In caso di figli di 16 anni non è prevista l’erogazione dell’indennità economica, né il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Il datore, comunque, non può licenziare il genitore che si assenta dal lavoro.

Chi può beneficiare del congedo

Per poter beneficiare del congedo parentale Covid è necessario essere lavoratori:

iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps con riconoscimento di un’indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell’indennità di maternità;

in via esclusiva alla con riconoscimento di un’indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell’indennità di maternità; autonomi iscritti all’Inps con riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

Il beneficio è richiedibile tramite apposita domanda all’Inps, da presentare attraverso il sito web ufficiale.

Sono diverse le misure a sostegno della famiglia contenute nel rinnovato Family Act legge delega del Ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” voluto dal Governo Conte.