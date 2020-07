Selvaggia Lucarelli ha criticato il leader della Lega Matteo Salvini riguardo al suo mancato rispetto delle norme anti coronavirus.

Continuano le critiche a Matteo Salvini riguardo il suo mancato rispetto delle più basilari norme anti coronavirus e questa volta ad aggiungersi al coro dei biasimanti è stata Selvaggia Lucarelli, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un lungo post in cui definisce “irresponsabile e bifolco” il leader della Lega mentre saluta e abbraccia decine di persone senza indossare la mascherina.

Un atteggiamento che era stato già più volte criticato in passato, ad esempio in occasione della manifestazione del centrodestra organizzata lo scorso 2 giugno.





Selvaggia Lucarelli critica Matteo Salvini

Nell’introdurre il suo messaggio, la Lucarelli ci tiene a ricordare come in questi ultimi mesi abbiamo imparato a difenderci l’un l’altro dalla pandemia tramite l’utilizzo delle mascherine e come siano gli anziani coloro che dovrebbero essere maggiormente protetti dalle insidie del coronavirus: “Abbiamo rinunciato ad abbracciare persone a cui vogliamo bene e a salutare con un bacio o una stretta di mano.

Sappiamo che dopo l’incubo, tutto questo è un sacrificio e un compromesso accettabile. Abbiamo imparato, forse, a pensare al bene della comunità. Ma non abbiamo dimenticato le rsa, i nostri nonni, gli anziani nelle bare, portati via dall’esercito”.

Sacrifici fatti da tutta la popolazione italiana che però vengono resi vani dai comportamenti di pochi, e tra quei pochi secondo la Lucarelli rientra a pieno titolo anche Matteo Salvini, che pur di mostrarsi vicino al popolo è disposto a fare bagni di folla privo di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale: “Poi arriva lui che se ne strafotte di tutto, dei lutti ancora giovani e dei rischi che sono ancora e soprattutto lì, in ogni abbraccio imprudente e non necessario.

Il tutto a favore di telecamera, perché ovviamente sta lanciando un messaggio di anarchia imbecille”.

La contestazione del figlio della Lucarelli

Nella giornata del 5 luglio è diventato virale sui social in video in cui si può vedere il figlio adolescente di Selvaggia Lucarelli contestare il segretario della Lega a margine di un comizio a Genova. Avvicinatosi a Salvini, il ragazzo si rivolge all’ex ministro accusandolo di essere un razzista nei confronti degli stranieri presenti in Italia e venendo per questo allontanato per poi essere sottoposto a un controllo da parte delle forze dell’ordine.

A riprendere la scena era presente la stessa Selvaggia Lucarelli, che ha poi chiesto agli agenti perché stessero chiedendo i documenti a un ragazzino di 15 anni.

Successivamente, il ragazzo ha spiegato quello che voleva dire a dei giornalisti li presenti: “Ho detto che secondo me il suo governo è razzista, che è una persona omofoba, senza alcun tipo di insulto e di attacco personale. Ho detto la mia opinione, ho detto che purtroppo molte persone della comunità di colore non lo sopportano per il suo comportamento razzista, hanno provato a cacciarmi e ora mi ha fermato la Polizia”.

[…] “La destra non ha mai avuto una grande libertà di espressione, ma adesso andare li ed essere fermato dalla Polizia mi sembra ridicolo. Si lamenta tanto della dittatura e poi si fanno queste cose”.