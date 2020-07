I sondaggi politici elettorali dell'8 luglio evidenziano come il divario tra Lega e Pd sia ridotto al lumicino.

La fotografia politica che emerge mercoledì 8 luglio appare abbastanza nitida: secondo i sondaggi politici realizzati da Ixè, commissionati da Cartabianca, si evidenzia come tra il primo e il secondo partito di Italia, ovvero Lega e Partito Democratico, ci sia un divario di meno di due punti.

Nel dettaglio, infatti, il partito Matteo Salvini è al 23,9% mentre i Dem di Zingaretti è al 22%.



Resta stabile la fiducia degli italiani per il premier Giuseppeè promosso dal. Allo stesso modo, il 59% delle persone che hanno risposto al sondaggio di Ixè pensa che l’attuale esecutivo non cadrà prima dell’elezione del

Brutte notizie, invece, per Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici elettorali dell’8 luglio

Solo il 15,4% ammette di essere pronto a votare per il M5S , così come sul partito di Giorgia Meloni la stima sia pari al 13,8%. Per quanto concerne Forza Italia non si registrano forti scossoni nonostante le querelle su Silvio Berlusconi (fermo al 7,2%).

Crescita anche per i partiti minori: Più Europa (+0,4%), La Sinistra (+0,6%) e Azione (+0,4%). Ancora male il movimento di Matteo Renzi, Italia Viva, che resta di gran lunga sotto il 3%.





I sondaggi politici elettorali di Ixè di mercoledì 8 luglio si soffermano anche sulla fiducia per i leader.

Matteo Renzi è fanalino di coda di questa ‘speciale’ classifica. Al primo posto – come capita da inizio pandemia da Coronavirus – ancora una volta Giuseppe Conte che si assesta al 55%. Al secondo posto, invece, il governatore del Veneto, Luca Zaia, con 46 punti percentuali ma con un decremento del 3%. Nella graduatoria della fiducia sui leader, infine, Meloni (31%), Salvini (30%) e Zingaretti (26%).