L'ok della Camera al Dl Rilancio interessa anche gli incentivi auto 2020: ecco quali sono i modelli che potranno beneficiarne.

Gli incentivi auto 2020 stanno per diventare realtà grazie a quanto stabilito dal Decreto Rilancio. Il testo è stato approvato alla Camera nella serata del 9 luglio con 278 voti a favore, 187 contrari e un solo astenuto. Adesso, prima che il Decreto Rilancio possa diventare a tutti gli effetti realtà, bisognerà attendere il via libera dal Senato per una conversione definitiva in legge.

La data da cerchiare in rosso è quella del 14 luglio quando Palazzo Madama dovrà esprimersi in merito ma è a tutti gli effetti una pura formalità poiché il Governo Conte può vantare tranquillamente la maggioranza sul Dl Rilancio.

Incentivi auto: chi può beneficiarne?

Ma quali sono i modelli che possono beneficiare degli incentivi auto 2020? Del cosiddetto ‘bonus auto’ possono beneficiare le vetture catalogate Euro 6 che fanno registrare emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km.

Un altro requisito necessario è il costo: possono usufruire della scontistica quelle vetture che hanno un prezzo di listino non superiore a 40mila euro (più Iva). Viene erogato un bonus di 1.500 euro a condizione che il concessionario effettui uno sconto di almeno altri 2mila in caso di rottamazione di una autovettura di almeno 10 anni.



Qualora non si dovesse beneficiare della rottamazione questi sconti si dimezzerebbero. Inoltre, è importante evidenziare come gli incentivi per le auto Euro 6 valgano per gli acquisti tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2020.

Il contributo per auto ibride ed elettriche aumenta di 4mila euro in caso di rottamazione e 2mila senza. I modelli di auto che beneficiano dell’incentivo con emissioni tra i 61 e i 100 g/km di CO2 in approvazione sono in larga parte modelli compatti ed elettrificati mediante sistemi full e mild hybrid.

Gli incentivi rottamazione 2020

Per quanto concerne gli incentivi rottamazione – secondo quanto previsto dal testo di legge del Decreto Rilancio – consentiranno di usufruire di uno sconto su tutte le nuove auto acquistate fino al 31 dicembre 2021 che rispettino determinati requisiti.

Per esempio, le emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61mila € IVA inclusa. Nello specifico, per le auto con 20g/km si otterrà uno sconto pari a 10mila euro, 70g/km un risparmio pari a 6.500 e per le vetture con emissioni 110g/km un bonus di 3.500 euro.