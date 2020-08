Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese sulla questione migranti.

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese sulla questione migranti. Il leader della Lega si scaglia contro il governo per la questione dei flussi migratori e fa delle pesanti accuse alla ministra dell’Interno. Salvini è arrivato a definire “criminale” la donna, per via della sua gestione dell’immigrazione clandestina.

Il leghista ha condiviso un post con la foto di Lamorgese, Conte e Bellanova con la scritta “complici o criminali?“. Mentre era ospite della trasmissione In Onda, il conduttore gli ha chiesto se per lui la Lamorgese è una criminale e lui ha risposto di si.

Salvini contro Lamorgese

Matteo Salvini accusa la ministra di “favoreggiamento” dell’immigrazione clandestina e per questo secondo lui si può parlare di criminalità a tutti gli effetti.

“Questo è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quadruplicare gli sbarchi è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attuale governo sta aiutando il traffico di esseri umani, sta semplificando la vita degli scafisti” ha spiegato Salvini. “La processeranno democraticamente gli italiani quando torneranno a votare” ha aggiunto, riferendosi a Luciana Lamorgese.

Salvini è tornato a parlare anche delle mascherine a scuola. “La mascherina per i bambini di sei anni è una follia. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga di stare in classe per 4-5 ore a bimbi di 6 e 7 anni con la mascherina che fa male. Stiamo parlando dell’assurdo” ha commentato. In trasmissione si è parlato anche del dibattito-sfida che Matteo Salvini dovrebbe tenere con Lucia Azzolina. “Propongo il confronto alla presenza di un preside e di un docente” ha spiegato il leader della Lega, che è diventato più titubante quando i conduttori gli hanno chiesto di fissare una data per il confronto, che alla fine avverrà tra due giovedì.