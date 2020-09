Il premier Giuseppe Conte è intervenuto parlando del caso Luis Suarez. “Non conosco i dettagli. Ci sarà un’inchiesta della magistratura.“

Il caso del calciatore uruguaiano Luis Suarez e dell’irregolarità del suo esame di lingua italiana per diventare cittadino comunitario, ha scatenato l’opinione pubblica. Ora a prendere una posizione è il premier Giuseppe Conte che, in virtù delle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia, ha deciso di procedere avviando l’inchiesta della magistratura.

“Non conosco i dettagli, ci sarà una inchiesta della magistratura”, ha precisato il premier Giuseppe Conte. L’indagine della procura di Perugia era stata avviata lo scorso inverno e precisamente a Febbraio 2020 per via di un altro procedimento. Ora con il caso di Luis Suarez e le intercettazioni che hanno fatto salire in superficie diversi aspetti irregolari, si potrebbe arrivare ad ulteriori sviluppi della vicenda.

Caso Suarez, le parole del Premier Conte

“Non conosco i dettagli, ci sarà una inchiesta della magistratura. Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso”, ha dichiarato il presidente Giuseppe Conte a proposito della vicenda che sta vedendo coinvolto il calciatore Uruguaiano Luis Suarez. Conte ha inoltre precisato che l’esigenza di proseguire sulle indagini sarà ora di massima importanza: “Abbiamo le idee chiare e concrete abbiamo iniziato a lavorare alla modifica prima dell’estate e ora è il momento di riprendere il discorso, lo porteremo subito a compimento”.

Ad ogni modo secondo quanto riportato da Fanpage.it dal Colonnello Selvaggio Sarri della Polizia di Perugia, non sarebbe stata avviata alcuna indagine nei confronti della Juventus o del giocatore. Tra gli indagati invece ci sarebbero alcuni docenti dell’ateneo di Perugia.