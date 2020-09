Maxi truffa da parte di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, la Gdf invia gli avvisi di garanzia.

L’avvio della nuova stagione calcistica si apre con un colpa di scena degno di un grande drammaturgo. Luis Suarez, attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana, avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana con un truffa. Ad accertarlo è un’inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia.

I militari delle Fiamme Gialle stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dal giocatore erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Le indagini erano scattate a febbraio 2020 per fatti diversi e maturati nel contesto dell’università per stranieri.

Suarez, truffa per la cittadinanza italiana

“Dalle attività investigative – sottolinea in una nota della procura firmata da Raffaele Cantone – è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte da docenti dell’ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana”.

La brutta figura potrebbe costare cara a Suarez anche in ottica di calciomercato.

Per lui, terzo miglior marcatore di sempre del Barcellona, l’avventura in Catalogna sembra essersi conclusa. La Juventus sembrava essere interessata, ma i recenti fatti e alcune dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Pirlo lasciano intuire che non se ne farà nulla. C’è l’Atletico Madrid, in alternativa, ma al momento per l’accordo la strada sembra molto tortuosa e i tempi sono sempre più stretti.