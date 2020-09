Pierpaolo Sileri propone di aumentare ad un terzo la capienza massima degli stadi: l'Olimpico potrebbe così ospitare anche 25 mila tifosi.

Intervenuto nella trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 Pierpaolo Sileri ha affermato che gli stadi si potrebbero portare ad un terzo della capienza: in questo modo l’Olimpico di Roma potrebbe per esempio accogliere fino a 25 mila tifosi.

Coronavirus, Sileri: “25.000 tifosi all’Olimpico”

Il viceministro della Salute ha spiegato che nel momento in cui si mantengono due metri di distanza interpersonale, si hanno delle regole precise, si vietano gli abbracci e si impone l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti, può essere consentito un ingresso ad un numero maggiore di tifosi rispetto a quello previsto attualmente. Nel caso dell’Olimpico, ha sottolineato, che può contenere circa 80 mila persone, si potrebbero far entrare circa 20 o 25 mila tifosi.

Ha poi spostato l’argomento sul vaccino antinfluenzale consigliando di farlo e ricordando che le regioni avranno a disposizione il 70% in più delle dosi consegnate l’anno precedente.

Attualmente invece, come stabilito in un incontro tra il ministro Boccia, il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini e i ministri Speranza e Spadafora, l’ingresso negli stadi è consentito ad un massimo di mille persone.

L’intenzione di governo e regioni è però quella, entro il 7 ottobre, di definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

Si sta comunque già lavorando per applicare le stesse misure negli stadi, ora previste per le partite della serie A, anche per quelle di serie B e C. Rimangono le norme anti contagio stabilite tra cui come il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e il controllo della temperatura con termoscanner.