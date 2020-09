Il Presidente del Consiglio Conte al Festival dell’Economia di Trento ha annunciato che Quota 100 non sarà rinnovata.

“Quota 100 non sarà rinnovata”. Questo è uno degli annunci più importanti fatti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Festival dell’Economia di Trento. Tanti sono i temi che ha trattato durante l’intervento. Dalla riforma delle pensioni, alle modifiche dei decreti sicurezza, fino ad arrivare al Recovery Plan e agli incentivi per invogliare i cittadini ad usare bancomat e carta di credito.

Nel frattempo l’ex ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini si è mostrato molto critico verso le parole di Conte criticando duramente il mancato rinnovo di Quota 100.

“Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100”. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione del Festival dell’Economia di Trento. Il Premier ha inoltre precisato che durante i lavori per la riforma pensionistica si penserà anche a differenziare tra lavori usuranti e non: “Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga.

Dobbiamo avere il coraggio di differenziare”

Sulla modifica dei decreti sicurezza ha invece dichiarato: “Già prima dell’estate è stato fatto un lavoro intenso. Vogliamo allargare il meccanismo di sicurezza e protezione per i cittadini e per i migranti che spesso arrivano in condizioni di fortuna. È un progetto molto più ampio”. Ha parlato poi anche degli incentivi a pagare tramite sistemi Cashless: “Dal primo dicembre passeremo a incentivi con il «cashback» perché ci sia un mutamento di abitudini degli italiani e così contrastiamo anche il sommerso, creando le premesse per pagare meno tasse”.

La replica di Salvini su Quota 100

Sulla decisione del Governo di non rinnovare Quota 100 non è d’accordo il leader della Lega Matteo Salvini che a questo proposito ha dichiarato in un post su Facebook: “Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso.

Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani.”