Cala la fiducia nei confronti del Premier Conte e sale quella verso Matteo Salvini: i risultati degli ultimi sondaggi politici.

Gli ultimi sondaggi effettuati da Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà su Rai Tre indicano un calo della fiducia nei confronti del Premier Conte e una contestuale ascesa da parte di Matteo Salvini e Luca Zaia.

Sondaggi sulla fiducia: Conte e Salvini

Secondo la rilevazione del direttore di Emg Acqua il Presidente del Consiglio passerebbe da un 40% di fiducia ad un 39% mentre Giorgia Meloni lo seguirebbe subito dopo con uno stabile 38%, stessa percentuale della settimana precedente. Complice della lieve discesa di Conte potrebbero essere le nuove misure restrittive che hanno dato origine ad una serie di proteste e manifestazioni. Un trend confermato anche dalle proiezioni realizzare per la trasmissione Cartabianca.

Terzo in classifica il leader della Lega, che dal 33% passa al 34%. Buone notizie anche per il collega di partito Luca Zaia, apprezzato da esponenti di entrambi gli schieramenti politici per la gestione della prima ondata in Veneto che registra un +2% nell’indice di fiducia passando dal 28% al 30%. Nessuna ascesa né calo invece per il segretario dem Nicola Zingaretti che rimane saldamente ancorato al 26% seguito dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Quest’ultimo ha registrato un balzo in avanti di un punto arrivando a quota 24%.

Seguono Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, tutti e tre al 21%. Più bassi invece Giovanni Toti che arriva al 20% e Matteo Renzi che si ferma al 15%. Ultimo in classifica la guida del Movimento Cinque Stelle Vito Crimi a cui gli intervistati darebbero soltanto il 9% di fiducia.