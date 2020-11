Covid, Sileri: “Lockdown generale? Dipende dal virus”

Il lockdown generale per Sileri dipenderà dalla diffusione del covid nella prossima settimana.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto a Rainews24 dove ha fatto un punto sulla stato d’emergenza covid e espresso una visione di quello che potrà essere il futuro scenario per l’Italia. Troppo presto per vedere i risultati della divisione in zone delle diverse aree del paese, ma per Sileri al momento non può del escludersi l’ipotesi di un lockdown generale.

“Tutto – ha detto l’esponente del MoVimento 5 Stelle – dipende dall’andamento del virus in risposta anche alle ultime misure, non solo al dpcm ma anche all’obbligo mascherine all’aperto che molte regioni avevano già introdotto”.

Covid Sileri su un lockdown generale

“Mi auguro – ha aggiunto Sileri – un appiattimento della curva se non sarà così serviranno misure più diffuse, e non andrei oltre il 15-20 novembre.

Il monitoraggio consente di prendere azioni a seconda della capacità diagnostica, del contact tracing e della capacità degli ospedali di accogliere chi sta peggio. Se dovesse esserci un rapido peggioramento si capisce che allora si dovrebbe agire. Ma non è ciò che sta accadendo”.

Per scongiurare un nuovo lockdown generale l’Italia è chiamata dunque a rispondere con responsabilità e con nuovi interventi strutturali nei territori dove, per stessa ammissione del viceministro alla Salute, va rafforzata la diagnostica “anche con metodi più rapidi”.

“Alcune regioni lo hanno fatto – conclude Sileri – altre sono rimaste un po’ più indietro. In tempi come questi chiunque è in grado di avere competenze sanitarie sul territorio deve dare un aiuto”.