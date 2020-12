Venerdì 11 il ministro Speranza firmerà l'ordinanza, che entrerà in vigore a partire da domenica 13: la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla.

A partire da questa domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Lo ha annunciato tramite Facebook il presidente della regione Attilio Fontana, spiegando che la decisione si è potuta prendere grazie soprattutto all’abbattimento della curva dei contagi e alla diminuzione dei ricoverati nelle strutture ospedaliere.

L’ordinanza sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata di venerdì 11 dicembre, per poi entrare ufficialmente in vigore due giorni dopo.

Covid, Lombardia in zona gialla da domenica

Sul profilo Facebook del presidente Fontana è possibile leggere tra le altre cose: “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore.

Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus. Forza Lombardia”.

Con l’approvazione della zona gialla i cittadini lombardi potranno spostarsi liberamente dal proprio comune per andare anche in altre regioni, purché siano anch’esse in zona gialla. Rimane possibile inoltre attraversare una zona rossa se compresa tra due zone gialle, a patto però di non sostarvici all’interno.

Riapertura di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie fino alle ore 18, mentre rimangono chiusi cinema teatri e musei. Resta inoltre la limitazione del coprifuoco notturno dalle 22 alle 5, durante il quale sarà ancora necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.