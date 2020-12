"Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza", commenta il premier Conte.

Il Governo ha chiarito cosa sarà possibile fare durante le festività natalizie e le sanzioni previste per chi non rispetta le norme. Gli italiani intanto si preparano a giorni diversi dal solito, lontani dalla più consueta tradizione. Sarà probabilmente un Natale anomalo, in cui molte famiglie resteranno divise.

Ma gli italiani sentono più vivo che mai un desiderio di condivisione e un profondo senso di speranza. Serve serenità, nonostante il periodo non permetta di diminuire attenzione e accortezze. Serve un po’ di gioia per rischiarare un anno così difficile e un pizzico di spensieratezza per provare a rallegrare un periodo tanto drammatico ed estenuante. Così il premier Giuseppe Conte ha realizzato un videomessaggio in cui ricorda: “Natale è alle porte e siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia”.





Conte: “A Natale mantenere alta la guardia”

Giuseppe Conte in un videomessaggio realizzato con gli altri 26 leader europei e postato sui canali del Consiglio Ue ha dichiarato: “Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia. Perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini“.

Poi ha tenuto a sottolineare: “Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi“.

Non ci sta Giorgia Meloni, che non approva i ritardi e le ultime decisioni del Governo italiano. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 1, a “Un Giorno da Pecora”, la leader di Fratelli d’Italia ha commentato: “A Giuseppe Conte regalerei un grande scatolone vuoto, per fare il trasloco”. Ai suoi alleati politici, Berlusconi e Salvini, invece, regalerebbe “elezioni e un nuovo governo di centrodestra”.