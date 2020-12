Piscine e palestre potrebbero riaprire entro la fine di gennaio: lo ipotizza il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ipotizza una riapertura di palestre e piscine entro la fine di gennaio 2021. Nel corso di un suo intervento al programma Agorà in onda su Rai 3, Spadafora ha dichiarato: “Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio”.

Spadafora ha precisato che su tale eventualità peserà ovviamente l’andamento dei contagi, “ma l’apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità”.

Palestre e piscine riapriranno a gennaio?

Palestre e piscine potrebbero riaprire entro la fine di gennaio. Nulla di sicuro, ma per il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ad Agorà, questo è un obiettivo raggiungibile. Spadafora ha avuto occasione di parlare anche delle Olimpiadi, sul fatto che l’Italia potrebbe incappare in pesanti sanzioni da parte del Cio e sulla possibilità che i nostri atleti saranno costretti a partecipare senza bandiera e senza inno.

Un allarme, in realtà, lanciato originariamente dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Spadafora sul Coni

Vincenzo Spadafora ha chiarito come secondo il Cio e lo stesso Giovanni Malagò “il Coni non abbia quell’autonomia funzionale e quell’indipendenza che tutti i comitati olimpici devono avere come previsto dalla Carta olimpica”. Il ministro dello Sport ha continuato: ” In parte quello che dice è vero, noi del resto la soluzione l’avevamo già trovata: quando abbiamo presentato in Consiglio dei ministri il piano di riforma dello sport, avevamo presentato anche un decreto sulla governance del mondo dello sport che conteneva una serie di misure che davano piena autonomia al Coni …

Ma ma le forze politiche hanno deciso che quel decreto non si sarebbe dovuto approvare… oggi io ripartirò da quel decreto”.