Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria attacca Katia Ricciarelli: “Ha bisogno di un toy boy”

Vladimir Luxuria contro Katia Ricciarelli: “Non mi piace per niente. Ha bisogno di un toy boy”.

Il Grande Fratello Vip continua a far parlare per i comportamenti, alquanto discutibili, di alcuni dei concorrenti, che stanno animando la casa da ormai più di quattro mesi. Al centro del gossip e dei talk dei programmi televisivi Mediaset, certamente, c’è Katia Ricciarelli.

Nel corso delle ultime settimane, la cantante lirica ha avuto delle uscite poco piacevoli nei confronti di Lulù e di altre inquiline. Tanti sono i personaggi pubblici che si sono scagliati contro l’ex moglie di Pippo Baudo. Tra questi anche Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria contro Katia Ricciarelli

Ospite a Pomeriggio Cinque News, condotto dalla giornalista Simona Branchetti in sostituzione di Barbara D’Urso fino al 14 gennaio, l’opinionista televisiva è stata categorica contro la soprano.

Le parole sono state davvero molto dure.“Katia non mi piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo credo che quando Signorini sia andato a parlare la diretta interessata doveva essere Katia che si è talmente inacidita che se beve un bicchiere di latte si trasforma in yogurt”. Queste sono state le dichiarazioni fatte Luxuria a Pompeggio Cinque.

Vladimir Luxuria su Katia Ricciarelli: “Ha bisogno di un toy boy”

Non è finita qui.

Con la solita ironia e umorismo che la contraddistingue, Vladimir ha continuato ad inveire. “Ha qualcosa che le manca, si vede. Consiglio agli autori del Grande Fratello di dare una torta a Katia, dalla quale esce un toy boy. Poi consiglio di far passare ai due una notte a telecamere spente”.

Alfonso entra in casa per rimproverare Katia Ricciarelli

L’opinione di Vladimir, al di là degli scherzi, è molto simile a quella della maggior parte degli italiani.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini è anche entrato nella casa per rimproverare tutti i concorrenti.