Ponte del 2 giugno, quasi 9 milioni di italiani in viaggio: quali sono le mete più gettonate?

Il dato è stato comunicato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Quest’anno la festa della Repubblica vede l’Italia proseguire in maniera decisa e rapida verso l’immunità di gregge: la campagna vaccinale prosegue molto bene, considerando il calo del contagio e di morti da Covid. Per cui, essendo tutte le Regioni in zona gialla e 3 anche in zona bianca, gli italiani hanno approfittatto della festività per spostarsi: ben 9 i milioni di cittadini che hanno ripreso a viaggiare.

Festa della Repubblica, 9 i milioni di italiani in viaggio

Dunque, riprende così anche il turismo, che a causa della pandemia, vive da un anno e mezzo un periodo buio.

La notizia comunque di questi spostamenti per la festa della Repubblica, è stata annunciata direttamente dal ministro del turismo, Massimo Federalberghi, il quale ha incaricato un’indagine effettuata dall’Istituto ACS Marketing Solutions per tenere sotto controllo il movimento turistico degli italiani in occasione non solo del 2 giugno, ma anche per le vacanze estive che si avvicinano.

“Colpisce constatare che il 54,5% degli italiani (maggiorenni e minorenni) abbia in programma o comunque stia valutando l’ipotesi di organizzare una vacanza nei prossimi mesi. Il top delle preferenze continua a guadagnarlo il mese di agosto (64,1%), seguito da luglio e settembre. Giugno non mostrerà una particolare performance, anche a fronte del fatto che le date delle riaperture sono state rese note in tempi non adeguati a garantire una buona programmazione per quel mese. Ma resta il fatto che la Festa della Repubblica, cadendo nella giornata di mercoledì, offre comunque la possibilità a famiglie e lavoratori di poter usufruire di un tempo più dilatato per pianificare un viaggio. La quasi totalità degli italiani sceglierà di restare nel proprio paese ma si orienterà con più scioltezza verso regioni diverse. Oggi si teme meno la diffusione del contagio e, nel contempo, c’è grandissima attenzione al rispetto del piano vaccinale”.

Inoltre, l’indagine mette in luce che questa mini vacanza organizzata dagli italiani si prolungherà anche domani, 3 giugno 2021: sembra, infatti, che circa 8,8 milioni di italiani hanno deciso di passare la notte fuori, dormendo fuori casa.

Festa della Repubblica, 9 i milioni di italiani in viaggio: la meta più gettonata

Ma quali sono le mete più gettonate dagli italiani in viaggio oggi, 2 giugno 2021? Prima di tutto c’è da dire che il 99,3% ha scelto l’Italia.

E poi c’è da sottolineare che la meta più ambita è la Campania: complice pure il buon cibo, che permette un tour gastronimico non indifferente, anche il bel tempo e le isole campane covid free hanno giocato un ruolo fondamentale.

“Di questi, il 69,6% si muoverà all’interno della regione di residenza, il 22,5% si sposterà in qualche regione vicina a quella di residenza, il 5,5% invece farà un viaggio un po’ più lungo. L’alloggio vedrà una affermazione della casa di proprietà con il 30,3% della domanda. Seguono la casa di parenti o amici con il 25,8%, la struttura alberghiera con il 21,0%, i bed & breakfast con l’11,7% e l’appartamento in affitto con il 3,1%“.

Come accennato, ci sono tantissime prenotazioni anche per la giornata di domani stesso in Campania. L’ha spiegato Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio:

“Anche sui territori di Costa del Vesuvio si assiste a una ripresa delle prenotazioni. Certo non siamo ancora ai numeri del periodo pre pandemico, ma possiamo essere almeno più soddisfatti. Ciò fa ben sperare in prospettiva per la ripresa del comparto, soprattutto per ciò che riguarda la stagione estiva in arrivo. Restiamo in attesa che il green pass faccia la sua parte, anche e soprattutto per l’ingresso dei turisti che raggiungeranno la meta Italia provenendo da paesi stranieri”.

Festa della Repubblica, 9 i milioni di italiani in viaggio: e in estate?

Per quanto corncerne l’estate, gli italiani che stanno già pensando di andare in vacanza sono il 54,5%, quindi circa il 9,8% in più rispetto al 2020.

Anche qui sembra si stia preferendo restare nelle nostre bellissime terre italiane con il 72,7% che si dirigerà al mare, seguito dal 8,4% per la montagna, il 5,2% per le località d’arte e il 2,6% per i laghi.