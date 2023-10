Paura a Trasacco, crolla un ponteggio in pieno centro: non ci sono vittime n...

Paura a Trasacco, crolla un ponteggio in pieno centro: non ci sono vittime n...

Un ponteggio è crollato in pieno centro a Trasacco: nell’incidente, è rimasta coinvolta un’auto. Non ci sono vittime né feriti.

Tanta paura ma per fortuna nessuna vittima né feriti: un ponteggio è crollato in pieno centro a Trasacco. In pochi istanti, la struttura che si trovava a ridosso della facciata di un edificio in ristrutturazione è precipitata su se stessa, rendendo in accessibile una parte della strada.

Ponteggio crollato a Trasacco, non ci sono feriti

Il crollo del ponteggio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre. L’incidente ha avuto luogo in Piazza Matteotti, una zona che si trova nel cuore di Trasacco.

Fortunatamente, il disfacimento della struttura non ha causato danni a persone: non è stata segnalata, infatti, la presenza di vittime o di feriti. A riportare danni dopo essere rimasta coinvolta nel sinistro è stata soltanto un’automobile. La vettura, a quanto si apprende, era stata parcheggiata sotto il ponteggio. Al momento del crollo, tuttavia, non vi erano persone all’interno del mezzo.

Paura tra i residenti

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stati riferito che il crollo improvviso del ponteggio in pieno centro a Trasacco è da imputare ai fortissimi venti che, per l’intera giornata di venerdì 20, hanno soffiato in zona.

Nel momento in cui la struttura in ferro ha ceduto e si è riversata in strada, un assordante rumore ha rimbombato nell’aria, spaventando i residenti.