Roberto Musu (59 anni) era uscito dalla sua abitazione di Portoscuso (Carbonia-Iglesias) per andare al lavoro; per 24 ore l’uomo è risultato scomparso. Il 59enne ha perso la vita nel corso di un incidente stradale mentre guidava per rincasare. Musu, che lavorava per l’Enel di Portovesme, è andato a finire fuori strada lungo la provinciale collegante Carbonia a Portoscuso. Secondo le informazioni rese note al momento, l’allarme è scattato lo scorso 6 luglio quando la famiglia di Roberto ha contattato le forze dell’ordine per segnalare la scomparsa dell’uomo. Dopo ore di telefonate e ricerche, le forze dell’ordine hanno infine ritrovato la macchina di Musu e il cadavere dell’uomo a qualche metro di distanza dalla vettura.

Come è morto Roberto Musu?

Come informa FanPage, Roberto Musu avrebbe perso il controllo del veicolo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo essere uscito di strada. La macchina si è fermata lontano dalla strada, immersa nella vegetazione. A causa della sua posizione nascosta, non è stato possibile segnalare l’incidente, né sono state effettuate operazioni di soccorso per la vittima. Inoltre, non c’erano segni sulla strada che indicassero un incidente appena accaduto.

Dinamiche ancora in fase di accertamento

La conclusione delle recenti ricerche ha scioccato l’intera comunità di Portoscuso e sui social media si sono diffusi rapidamente messaggi di condoglianze per gli amici e i familiari di Musu. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma gli inquirenti hanno quasi immediatamente escluso l’ipotesi di coinvolgimento di terze persone o di un gesto intenzionale. Secondo le prime analisi delle forze dell’ordine, non sembrano esserci state altre auto coinvolte nell’incidente stradale. Si ipotizza che il 59enne abbia perso il controllo del veicolo a causa di una momentanea distrazione causata dalla stanchezza.