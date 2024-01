Caso Pozzolo, il deputato indagato anche per porto abusivo d'armi

Nuova accusa per Emanuele Pozzolo, indagato dalla Procura di Biella per porto d'armi abusivo

Nuova indagine per il deputato Emanuele Pozzolo, accusato di porto abusivo d’armi.

Per Pozzolo nuove accuse, indagato per porto abusivo d’armi

Dopo lo sparo di Capodanno a Rosazza, per il quale un uomo è rimasto ferito, Pozzolo è stato sospeso dal Partito Fratelli D’Italia.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata accertata, ma ora la posizione del deputato si aggrava.

Pozzolo indagato per porto abusivo d’armi: la mini-pistola è un’arma da collezione

All’accusa per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi, si aggiunge quella di porto abusivo d’armi.

In base alla normativa sulla detenzione delle armi, chi ha il porto d’armi può detenere al massimo tre armi per usi diversi da quello sportivo, tutte le altre sono da considerarsi armi da collezione.

La Procura è ferma sulla decisione: Pozzolo è indagato per porto abusivo d’armi

Per la procura, l’arma con cui Pozzolo ha sparato sarebbe stata catalogata come da collezione, il deputato non avrebbe potuto portarla con sé alla festa di Capodanno.

Dopo il risultato positivo alla “prova dello stub”, un test che serve a trovare eventuali residui lasciati da un colpo d’arma da fuoco sul corpo e sui vestiti di una persona, la posizione del deputato Emanuele Pozzolo peggiora sempre più.