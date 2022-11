In una scuola di Latina, durante l’orario di lezione, una studentessa di 12 anni è precipitata dalla finestra del primo piano.

Precipita dal primo piano della scuola: grave un 12enne

Una ragazzina di soli 12 anni è precipitata dalla finestra del primo piano di una scuola di Latina, durante l’orario di lezione. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre. La giovane ha riportato lesioni importanti, per questo è stato predisposto immediatamente il trasporto d’urgenza. È stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza, arrivata sul posto per trasportare la paziente nell’ospedale più vicino.

Erano circa le 10 del mattino, quando la scuola media Corradini, a Latina, è stata colpita da questo tragico evento.

Ricostruzione e ipotesi

La prima ricostruzione, basata sulle testimonianze dei presenti, parla di una 12enne, alunna della prima media dell’istituto, che improvvisamente è caduta dalla finestra del primo piano. La dinamica esatta è ancora da chiarire, per capire se si sia trattato di un incidente o di un evento dovuto ad altro.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma l’ambulanza non è bastata. C’è stato bisogno di allertare un’eliambulanza per trasportare d’urgenza in ospedale la studentessa. L’ipotesi più accreditata è che la giovane abbia tentato il suicidio. La 12enne abita con la nonna e non ha una situazione familiare semplice. Il padre vive all’estero e la madre vive in Toscana, per questo è stata lasciata dalla nonna. Forse questa realtà è risultata troppo pesante per l’adolescente.