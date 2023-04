Pressione fiscale: cos'è e come si calcola

Se volessimo dare una definizione tanto grezza quanto essenziale di «pressione fiscale», potremmo definirla come il rapporto tra la spesa pubblica e il reddito nazionale in un determinato arco temporale. Esercitata dallo Stato, essa determina la percentuale del reddito che viene versato alle casse del Paese. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Pressione fiscale, cos’è

Nello specifico, la pressione fiscale è il rapporto tra l’aliquota fiscale totale – data dalla somma di imposte dirette e indirette, imposte in c/capitale e contributi sociali – e il Prodotto Interno Lordo. Capita di sentire affermare che la pressione fiscale rappresenti la percentuale del Prodotto Interno Lordo di uno Stato che si origina dalle entrate fiscali. Sbagliato. Il Pil di uno Stato comprende anche quegli introiti prodotti da attività criminali da cui non è possibile trarre gettito fiscale. E poi, c’è anche chi non pratica attività criminali ma svolge le sue attività economiche non rispettando gli obblighi fiscali imposti dalla legge: anche le attività economiche questi soggetti influenzano i dati relativi al Pil. Ed è proprio a causa dell’evasione fiscale che in Italia la pressione fiscale reale (o legale) subìta dai contribuenti che pagano regolarmente le tasse è molto più alta della media apparente calcolata secondo i parametri appena riportati.

Pressione fiscale, come si calcola

Negli ultimi anni, l’andamento della pressione fiscale è stato caratterizzato da un generale aumento, confermato dalla posizione che l’Italia ha occupato nella classifica degli Stati europei: è stata a lungo il quinto Paese europeo per la pressione fiscale più alta. Come si calcola? Naturalmente, per quanto detto poc’anzi, si fa qui riferimento al calcolo esclusivo della pressione fiscale apparente: in definitiva, basta mettere a rapporto l’ammontare complessivo delle imposte e il Pil (comprensivo di una stima dei proventi dell’economia sommersa).