Pressoterapia domiciliare: i benefici e come eseguirla

Non sempre si ha tempo di recarsi in un centro specializzato per le sedute di pressoterapia o i massaggi. Per coloro che sono sommersi dagli impegni, la pressoterapia domiciliare è la cosa migliore da fare. Qui spieghiamo i vari benefici di questo trattamento, compreso anche i macchinari da acquistare per poterla effettuare a casa.

Pressoterapia domiciliare

Sono diversi i soggetti che decidono di rivolgersi a un trattamento come la pressoterapia domiciliare per trattare problematiche relative alla ritenzione idrica oppure alla buccia d’arancia e alla cellulite. Un trattamento che è possibile effettuare presso centri specifici, ma se non si ha tempo, va benissimo anche eseguirla a casa con i giusti macchinari.

Con il progredire della ricerca e della tecnologia, è possibile anche acquistare un macchinario per la pressoterapia domiciliare in modo da effettuarla tra le mura domestiche, magari stando seduta sul divano a leggere un libro o guardare il programma preferito alla televisione.

Per poter effettuare un trattamento del genere a casa, è necessario scegliere con cura i vari apparecchi e macchinari. Al momento della pressoterapia domiciliare, bisogna optare per dei gambali che siano semplici da indossare in modo da farlo anche in autonomia senza dover chiedere aiuto ad altri.

Per chi ha le gambe lunghe, si consigliano gambali estensibili oppure a cui agganciare delle estensioni, ma in quel caso è bene comprarli a parte. Molto importante che vi siano 4 cuscinetti in modo da intervenire su ogni zona della gamba, come il piede, polpaccio o anche il ginocchio. Oltre ai gambali, si consigliano anche gli applicatori per le braccia e l’addome per eliminare o trattare l’adipe in eccesso.

Pressoterapia domiciliare: benefici

Eseguire o sottoporsi a un trattamento come la pressoterapia domiciliare senza recarsi presso un centro con costi relativamente esosi per ogni seduta, comporta una serie di benefici e vantaggi molto importanti. Prima di tutto, facendola in casa si risparmia tantissimo dal momento che un ciclo di 10 sedute ha un costo di circa 700 Euro. In questo modo, con la stessa somma è possibile comprare un macchinario per la pressoterapia domiciliare.

Raggiungere il centro può essere noioso e stressante a causa del traffico, degli impegni, ecc. Con il trattamento domestico, si eliminano tutti questi problemi. Acquistare un macchinario significa anche ridurre i problemi di deambulazione, soprattutto nelle persone di una certa età che fanno fatica a camminare e non sempre riescono a raggiungere il centro.

La costanza è fondamentale per rendere questo trattamento più efficace e con risultati notevoli nel tempo. Facendo la pressoterapia domiciliare tra le mura domestiche, si è maggiormente costanti senza il rischio di saltare le varie sedute perché impegnati in altre faccende. Si ha la possibilità di sentirsi maggiormente a proprio agio senza imbarazzo o vergogna.

Nel momento in cui si ha il macchinario in casa è possibile averlo sempre a disposizione, anche per problematiche lievi. Si può usarlo la sera per sgonfiare le gambe e ottenere un po’ di sollievo e leggerezza oppure la sera per migliorare il proprio aspetto, eliminando la pelle a buccia d’arancia e plasmare la propria silhouette.

Pressoterapia domiciliare: macchinari

Per poter effettuare il trattamento di pressoterapia domiciliare, bisogna acquistare i macchinari adatti e sul sito di Amazon si trovano a ottimi prezzi. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le informazioni dell’articolo. La classifica propone i tre migliori macchinari tra quelli maggiormente voluti dai consumatori.

1)Renpho massaggiatore gambe

Un massaggiatore per le gambe a compressione d’aria che ha il compito di rilassare le gambe, i piedi e i polpacci dopo una giornata stressante. Allevia il gonfiore e i dolori dovuti all’edema. Ha 6 modalità e 4 intensità di massaggio in modo da programmarlo in base alle proprie esigenze. I gambali sono regolabili e adattabili a chiunque. Ha un timer di spegnimento automatico. Il design p sottile ed è possibile usarlo anche in ufficio. Un prodotto Amazon’s Choice con lo sconto del 25%

2)Pressoterapia pressomassaggio semiprofessionale

Un macchinario ad aria per le gambe che consta di 2 gambali e 4 camere. Adatto per il drenaggio, la circolazione e anche il massaggio. Offre un massaggio ai piedi, le gambe e anche alla vita. Scioglie i grassi, adatto per il trattamento linfatico e anche per le mani e i piedi intorpiditi. Un macchinario indicato sia per la casa che i centri specifici.

3)Gridinlux pressoterapia con telecomando

Dotato di accessori per gambe, braccia e addome. Molto facile da usare. Ideale sia per uso domestico che professionale. Molto leggero e portatile. Ha un telecomando in modo da direzionarlo e programmare le varie modalità. Dispone di due gambali, due cerniere, una fascia per addome e un tubo flessibile. Ha 3 programmi di massaggio e lo spegnimento automatico.

