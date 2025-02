La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per maltempo, in particolare al centro-nord che è ancora attraversato da una perturbazione. Scopriamo quali sono le regioni interessate dal provvedimento e come è il tempo nel resto della nostra penisola.

Previsioni meteo 1 febbraio: allerta gialla al in diverse regioni

Le previsioni meteo per oggi, sabato 1 febbraio comunicano al nord precipitazioni intense nelle regioni di Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

I piovaschi continueranno per tutta la giornata ed al momento non vi è la certezza che la situazione andrà a migliorare. La pioggia si tramuta in neve sulle Alpi con cadute di fiocchi al di sopra dei 1000 metri.

L’allerta gialla è stata comunicata in particolare per le seguenti regioni: Toscana, Emilia-Romagna e zone della Basilicata e della Sardegna.

Le isole colpite dal ciclone mediterraneo

Sicilia e Sardegna invece in questa giornata inizieranno a scorgere i primi effetti del ciclone mediterraneo che punterà nella direzione di queste due regioni.

I risultati si vedranno con le prime piogge che potranno causare disagi, innescando episodi di forte vento ed un pericolo di grandinate con possibile interruzione dell’attività elettrica.

E’ logico pensare ad uno spostamento delle perturbazioni verso la parte bassa dell’Italia.