Previsioni meteo 10 agosto, caldo record sull’Italia: temperature oltre i 45 gradi

L'inizio della settimana sarà all'insegna del caldo torrido in tutta Italia. Temperature roventi soprattutto al Sud, dove si prevedono picchi di 45 gradi.

L’arrivo di Lucifero nel nostro Paese comporterà un netto incremento delle temperature da Nord a Sud. La settimana di Ferragosto sarà all’insegna del caldo intenso, anche ad alta quota. Sarà però il centro-sud a preoccupare maggiormente: nella giornata di domenica 8 agosto 2021 il centro operativo aereo unificato (COAU) della Protezione Civile ha registrato 8 richieste di intervento con i Canadair in Calabria.

6 quelle segnalate in Sicilia, 4 nel Lazio, 2 in Sardegna, Basilicata, Campania e Molise. Una anche in Umbria e Abruzzo. In totale sono state 28 le richieste di intervento aereo e 12 i roghi che sono stati spenti o messi sotto controllo. La nuova settimana si apre all’insegna del caldo e si teme che i rischi di incendi possano aumentare nelle Regioni meridionali. Il Capo della Protezione Civile ha già diramato un’allerta.

Intanto dalle previsioni meteo di martedì 10 agosto si attendono alte temperature, con picchi fino a 45 gradi.

Previsioni meteo 10 agosto: caldo intenso in tutta Italia

Il nuovo anticiclone africano in arrivo lungo la nostra Penisola farà salire le temperature da Nord a Sud. L’instabilità ha lasciato il segno fino al weekend del 6 e 7 agosto e ora lascia spazio al sole e al caldo.

Gli esperti temono che la settimana dal 9 al 15 agosto sia la più calda dell’estate.

Le temperature massime potrebbero superare ovunque i 35 gradi e il caldo si farà sentire anche durante le ore notturne. Al Sud si prevedono picchi di 45 gradi. Nella seconda metà della settimana il caldo si dovrebbe attenuare al Sud, intensificandosi invece al Nord.

Previsioni meteo 10 agosto: le temperature sfioreranno i 50 gradi sulle Isole

Da settimane prosegue il caldo intenso al Sud, che aumenterà prima di Ferragosto con l’arrivo di Lucifero.

Per martedì 10 agosto si attende una giornata soleggiata fin dalla prima mattina. Il sole splenderà da Nord a Sud, a eccezione di qualche isolato temporale che potrebbe interessare il settore alpino orientale, tra Veneto e Trentino. Non si escludono neppure nuvole passeggere sulle Regioni centrali.

Al Sud e sulle Isole le temperature potrebbero superare i 45 gradi e si sentiranno i venti di scirocco. Nelle Regioni centrali, invece, sono previsti picchi fino a 40 gradi. Il caldo non mancherà neppure al Nord, ma sarà meno intenso.

Previsioni meteo 10 agosto: il caldo anomalo proseguirà

Dopo le temperature record previste per martedì 10 agosto, il caldo proseguirà nel resto della settimana.

Mercoledì 11 agosto, infatti, si prevedono 8 bollini rossi e 13 arancioni.