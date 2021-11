Previsioni Meteo 22 -28 novembre: attese perturbazioni all’inizio della settimana: le aree colpite

A partire da lunedì 22 novembre, una serie di correnti umide provenienti da ovest potrebbero portare il maltempo in diverse aree della penisola.

Con l’inizio della nuova settimana, un’ondata di maltempo, generata da correnti umide provenienti dall’Atlantico, potrebbe portare ad una serie di perturbazioni in molte aree della penisola. Si segnala in particolare che, già nella giornata di lunedì 22 novembre, il clima potrebbe essere segnato da grande instabilità in buona parte del Nord e sulla costa tirrenica.

Nubi e piogge sparse attese anche in diverse regioni meridionali.

Meteo settimana, tempo instabile nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 novembre

Proprio i primi due giorni della settimana, lunedì 22 novembre e martedì 23 novembre – riporta ilmeteo.it – dovrebbero essere caratterizzati da un clima sostanzialmente incerto. In particolare nel corso della giornata, potrebbero essere attese nevicate a 1500m di altezza. Nella giornata del 23 novembre invece, l’ondata di perturbazioni dovrebbe permanere a Nordovest, in diverse aree del Centro – Italia oltre che sul versante adriatico meridionale. La situazione meteorologica potrebbe essere migliore a Nordest e nel basso Tirreno dove potremmo assistere in alcune fasi della giornata a schiarite.

Meteo settimana, attesi venti freddi a metà settimana

A metà settimana, nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, potremmo assistere ad un ulteriore peggioramento del tempo. Nello specifico, nella giornata di giovedì – riporta ilmeteo.it – il maltempo potrebbe stazionare nella quasi totalità del Paese, con perturbazioni attese a Nord e sui versanti tirrenico e ionico. In linea di massima le temperature potrebbero diminuire con nevicate che potrebbero arrivate a quota 1000 metri.

Meteo settimana, vortice freddo dal Nord Europa nel weekend

Il peggioramento del tempo potrebbe proseguire anche nel prossimo fine settimana con un’ondata di freddo che potrebbe arrivare dal Nord Europa che potrebbe far calare ancora le temperature.