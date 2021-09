Previsioni meteo, allerta maltempo per mercoledì 22 settembre: le regioni a rischio

Le previsioni meteo per mercoledì 22 settembre parlano di allerta gialla per Calabria e Sicilia. Criticità ordinaria per rischi temporali e idrogeologici.

Il maltempo continua a preoccupare l’Italia. Per mercoledì 22 settembre è prevista infatti un’allerta gialla per due regioni, ovvero Calabria e Sicilia. L’avviso relativo alle condizioni meteorologiche avverse previste è stato emesso dal dipartimento della protezione civile.

Previsioni meteo per mercoledì 22 settembre: allerta gialla per Calabria e Sicilia

L’allerta meteo gialla riguarda l’area sud-occidentale della Calabria e quella nord-orientale della Sicilia. Il bollettino contenente tutti i dettagli sulle possibili criticità è consultabile sul sito ufficiale della protezione civile.

Previsioni meteo per mercoledì 22 settembre: criticità ordinaria per rischi temporali ed idrogeologici

Le aree per cui è prevista una criticità ordinaria per rischi temporali e idrogeologici sono:

Calabria : versante jonico meridionale, versante tirrenico meridionale

: versante jonico meridionale, versante tirrenico meridionale Sicilia: zona nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie, zona centro-settentrionale, versante tirrenico, versante ionico, bacino del fiume Simeto

Previsioni meteo per mercoledì 22 settembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in Italia

Per mercoledì 22 settembre in Italia è generalmente previsto un cielo sereno o poco nuvoloso, con l’eccezione della Sardegna, dove il tempo sarà instabile per tutta la giornata con possibili rovesci in mattinata sulla parte meridionale dell’isola. Sulle Alpi e le Prealpi lombarde è prevista una maggiore nuvolosità.

Le temperature minime saranno in calo, con massimi di 28-29 sulle isole. In Puglia e nel Canale di Sardegna sono previsti venti moderati, mentre il mare Adriatico e il Canale d’Otranto saranno molto mossi.

