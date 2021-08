Previsioni meteo, anticiclone africano al capolinea ma nel weekend tornano caldo e sole

Dopo il caldo di Ferragosto, l'anticiclone africano si sta indebolendo a causa di nuove correnti fresche, ma nel weekend si prevede un rialzo termico.

Lucifero, l’anticiclone africano che ha regalato una settimana e un Ferragosto torridi, sta per allontanarsi. Temperature roventi hanno infiammato l’intera Penisola e ora non si escludono piogge e temporali. Nelle Regioni centro-meridionali il caldo è insopportabile, alimentando i rischi di incendi che continuano a bruciare Sicilia, Sardegna e Calabria.

Al Sud, in provincia di Siracusa, è stata registrata la temperatura più alta mai segnalata in Europa (48,8 gradi). Al Nord, Lucifero ha reso torride e afose le giornate. Secondo gli esperti, quella di Ferragosto è stata la settimana più calda dell’estate. L’allerta da bollino rosso è stata diramata in diverse città italiane. Il caldo non ha dato tregua per diversi giorni lungo la nostra Penisola: fino a Ferragosto sole e alte temperature hanno prevalso da Nord a Sud, salvo isolati temporali.

Tuttavia, dopo il 15 agosto, nuove correnti fresche hanno attenuato il caldo dei giorni precedenti, comportando un abbassamento delle temperature e temporali locali. Le previsioni meteo, infatti, segnalano un peggioramento: l’anticiclone africano sembra ormai arrivato al capolinea. Eppure, non si escludono sole e nuovo rialzo delle temperature nel weekend.

Meteo, si indebolisce l’anticiclone africano

Le correnti d’aria fresca che hanno raggiunto l’Italia tra lunedì 16 e martedì 17 agosto hanno generato un incremento dell’instabilità sul Centro Italia.

La nuova settimana si è aperta all’insegna del calo termico e della pioggia, in particolare nelle Regioni centrali. Tempo più stabile e caldo ancora intenso al Sud, che tuttavia non sarà esente da un peggioramento climatico.

Dopo 10 giorni di clima rovente, mercoledì 18 agosto anche all’estremo Sud è previsto un sensibile calo termico, determinato dalla massa d’aria più temperata legata alla perturbazione numero quattro del mese.

Per mercoledì 18 è previsto tempo in soleggiato, soprattutto al Nord, in Toscana, nelle Marche e sulle Isole maggiori. L’instabilità si farà sentire maggiormente nelle altre Regioni: non si escludono rovesci o brevi temporali nel Lazio, ma anche nelle aree interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Calo termico previsto al Sud, in particolare nei settori ionici della Sicilia.

Meteo, anticiclone africano al capolinea: torneranno sole e caldo nel weekend

Il caldo della settimana di Ferragosto ha lasciato spazio a temporali e abbassamento termico, ma un nuovo anticiclone nord-africano si avvicina alla nostra Penisola.

Nel weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto il nostro Paese potrebbe assistere a un nuovo rialzo delle temperature, ma senza eccessi né troppa afa.

Previsioni meteo, si indebolisce l’anticiclone africano: caldo e sole previsti per sabato e domenica

Giornata stabile e soleggiata quella prevista per sabato 21 agosto. Potrebbero formarsi nuvole più compatte tra Campania e Calabria, in particolare sul versante tirrenico e sulla Sila, dove potrebbero verificarsi piovaschi e locali temporali. Qualche rovescio pomeridiano potrebbe coinvolgere l’Appennino Tosco-Emiliano e l’Alto Adige. Altrove le temperature saranno in rialzo: le massime toccheranno i 35/36 gradi sulle aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Toscana e Puglia. In altre zone si attendono massime comprese tra i 30 e i 32 gradi.

Bel tempo atteso anche domenica 22 agosto, quando il sole splenderà da Nord a Sud. Tuttavia, brevi temporali sono previsti sulle aree montuose di Valle d’Aosta, Val d’Ossola, Alto Adige e Appennino Tosco-Emiliano. Le massime potrebbero raggiungere i 34-37 gradi, caldo intenso in val Padana.