Previsioni meteo di martedì 26 ottobre, allerta rossa, arancione e gialla: le regioni a rischio

Il maltempo farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di martedì 26 ottobre 2021, soprattutto al Sud. Allerta rossa in Calabria e Sicilia.

Il maltempo fa sentire i suoi effetti lungo la nostra Penisola, in particolare al Sud, dove ha già causato numerosi danni. Ancora colpita la città di Catania, che dopo i disagi nel centro storico ha subito il crollo di una vasta porzione di muro del ponte di San Giuliano.

Massima allerta anche in Calabria, dove diverse scuole sono rimaste chiuse. Dalle previsioni meteo per la giornata di martedì 26 ottobre 2021 si attendono ancora temporali e forti raffiche di vento.

Meteo 26 ottobre 2021, allerta rossa: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha esteso l’allerta nella provincia di Reggio Calabria e nella zona ionica catanzarese, dove martedì 26 ottobre si attendono precipitazioni anche intense e possibili temporali. Tra Calabria e Sicilia non si escludono neppure locali grandinate, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per la forte ondata di maltempo causata da un ciclone presente sul Mediterraneo, l’allerta rossa coinvolge il versante ionico meridionale della Calabria, quello centro-meridionale e quello tirrenico meridionale. In Sicilia, invece, l’allerta rossa interesserà il versante nord-orientale, quello tirrenico e le isole Eolie. Il maltempo è atteso anche nella fascia sud-orientale dell’Isola, in quella nord-orientale, nel versante ionico e nel bacino del fiume Simeto.

Meteo 26 ottobre 2021, allerta arancione: le regioni a rischio

Nella giornata di martedì 26 ottobre l’allerta arancione interesserà ancora Calabria e Sicilia.

Nel primo caso, l’allerta riguarderà il versante ionico centro-settentrionale, il versante ionico settentrionale e quello tirrenico centro-meridionale.

Sull’isola, invece, coinvolti dall’allerta arancione la fascia nord-occidentale, le isole Egadi e Ustica, il versante centro-settentrionale, quello tirrenico e centro-meridionale, ma anche Pantelleria, le isole Pelagie e la fascia sud-occidentale.

Meteo 26 ottobre 2021, allerta gialla: le regioni a rischio

Minori gli effetti del maltempo in altre fasce delle due regioni più colpite dal maltempo degli ultimi giorni.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Lazio.

Meteo 26 ottobre 2021, scuole chiuse

Per il maltempo in diversi comuni le scuole resteranno chiuse anche martedì 26 ottobre.

La campanella non suonerà a Catanzaro e provincia, in particolare a Soverato, Marcellinara, San Vito sullo Ionio, San Vito, Montepaone, Botricello, Girifalco, Cerva, Borgia, Sersale, Tiriolo, Chiaravalle Centrale, Taverna, Magisano, San Pietro a Maida, Andali, Fossato Serralta, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Squillace, Arnaroni, Stalettì, Tiriolo, Cropani.

Stessa decisione in Sicilia, dove è stata estesa l’allerta rossa. Chiuse le scuole Gaggi e Giardini Naxos, nel Messinese. Anche il sindaco di Catania terrà chiuse le scuole della sua città. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Taormina, Milazzo e Siracusa.