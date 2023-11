Il ciclone Attila è pronto a passare sul nostro Paese nei prossimi giorni, portando freddo e maltempo. Scopriamo le previsioni meteo.

Previsioni meteo, in arrivo il ciclone Attila

Il ciclone Attila passerà sul nostro Paese nei prossimi giorni e l’Italia sarà investita dal freddo polare. Le temperature saranno sotto la media stagionale per almeno 10 giorni. Il ciclone entra in azione prima di tutto al Sud, con una giornata di nuvole e condizioni di intenso maltempo su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, dove sono attesi anche nubifragi. Per il 24 novembre ci sarà il cielo molto nuvoloso o coperto sui settori adriatici, ma senza precipitazioni. Sul resto delle regioni ci sarà il sole, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono in diminuzione, soprattutto durante la notte.

Le previsioni meteo del weekend

Nel weekend sono previste correnti d’aria molto fredde. I venti freddi alimenteranno un vortice ciclonico sulle regioni meridionali, che provocherà una fase di maltempo che interesserà il Sud e fino all’Abruzzo e al Molise. Sabato 25 novembre si percepire un calo delle temperature. Una diminuzione si avvertirà anche sul resto del Paese, con gelate notturne al Nord e in alcune zone del Centro. Come spiegato da IlMeteo.it, la giornata più fredda sarà quella di domenica 26 novembre. Le temperature scenderanno di alcuni gradi sotto lo zero su gran parte della Valle Padana e nelle zone più interne del Centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Lazio, con valori sotto la soglia del gelo anche in città come Firenze e Roma.