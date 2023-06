Il caldo torrido è arrivato in Italia e nei prossimi giorni si farà sentire con punte fino a sopra i 40 gradi

L’estate 2023 non è giunta tanto anticipatamente come quella del 2022, ma alla fine è arrivata a bussare alla nostra porta. Negli ultimi giorni abbiamo visto le temeprature salire di diversi gradi, stabilizzandosi sulle medie stagionali se non oltre: ma cosa accadrà nelle prossime settimane?

Previsioni meteo, ecco il caldo torrido: punte fino a 43 gradi

Si è fatto attendere più di quanto ormai eravamo abituati, ma ormai il caldo è arrivato. In particolare, nei prossimi giorni le soprattutto le regioni del Centro-Sud saranno alle prese con un consistente rialzo delle temperature. Sardegna, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata ionica le aree più interessate: gli esperti della Società meteorologica italiana assicurano che nell’isola si toccheranno anche punte di 43 gradi. I metereologi lo hanno affermato in tempi non sospetti, quello di fine Giugno sarà un caldo: “Non da record ma di tutto rispetto.”

Pioggia in Emilia Romagna e temporali al Nord

Da giovedì qualcosa cambierà al Nord Italia e soprattutto nella zona di Lombardia e Triveneto, dove è previsto un cedimento dell’alta pressione che porterà all’arrivo di forti temporali. Sabato, invece, sarà l’Emilia Romagna a dover affrontare nuove piogge ed un’attenuazione del caldo.