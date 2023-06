Possibile suicidio a Carsoli, in provincia de L’Aquila: un 32enne è precipitato dal ponte dell’autostrada A24.

Ragazzo di 32 anni precipitato e morto dal ponte dell’autostrada

Incidente o gesto volontario? Ancora non si hanno informazioni sulla tragica morte del ragazzo di 32 anni morto all’altezza di Carsoli, piccolo comune di 5mila abitanti in provincia de L’Aquila.

Il giovane sarebbe precipitato dal ponte dell’autostrada, impattando violentemente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno, e per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Le indagini delle forze dell’ordine: possibile suicidio

Sono ancora in corso i rilievi delle Forze dell’Ordine, ma il forte sospetto degli agenti è che si sia trattato di un suicidio. Ancora oscure le ipotetiche motivazioni che avrebbero spinto il 32enne di Avezzano – questa la città di origine – a compiere il gesto estremo.

Il ponte è quello di Pietrasecca, frazione di Carsoli, presente sull’autostrada A24. Il ponte è tristemente noto per via delle numerose tragedie di cui è stato il palcoscenico. Non sono ancora note le modalità di ritrovamento del corpo.

