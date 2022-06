Previsioni meteo mercoledì 8 giugno, tempo instabile sulla penisola

Per mercoledì 8 giugno le previsioni meteo preannunciano tempo variabile sulla nostra penisola: l'anticiclone africano si sta indebolendo

Si alterneranno nubi e cielo sereno sull’Italia mercoledì 8 giugno. Quello che sarà l’ultimo giorno di scuola per tantissimi studenti italiani, non sarà completamente soleggiato come si sperava. L’anticiclone africano si sta indebolendo e per l’8 si prevede l’arrivo di qualche rovescio sparso.

Previsioni meteo mercoledì 8 giugno: cosa accadrà al Nord

Al Nord Italia, per la verità, il cielo sarà quasi tutto il giorno sereno. Si aspetta qualche precipitazione solo sui settori alpini più settentrionali e, verso sera, a Nord Ovest, nel Triveneto. I valori massimi delle temperature oscilleranno in tutte le città tra i 24 e i 29 gradi. Milano vivrà una giornata nuvolosa, così come Torino.

Tempo instabile al Centro Italia e le previsioni al Sud

Al Centro Italia il tempo sarà invece più instabile. Nella maggior parte delle regioni ci si aspetta sole al mattino e nuvole al pomeriggio, con qualche temporale sparso in Molise. Le temperature passeranno dai 26 ai 31 gradi, che si raggiungeranno in Abruzzo. Al sud è attesa una giornata con poche nuvole al mattino e più coperta nel pomeriggio con piogge in Basilicata e Puglia, sole in Calabria.