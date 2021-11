Previsioni meteo weekend 6-7 novembre: allerta maltempo con temporali e venti forti

Previsioni meteo per il weekend del 6-7 novembre: ancora maltempo e paura per il Centro-Sud. Al Nord clima soleggiato ma temperature in calo.

Previsioni meteo 6-7 novembre: il Nord Italia

Il weekend del 6-7 novembre sarà accompagnato in gran parte della Penisola da perturbazioni che porteranno temporali sparsi e instabilità meteorologica in generale.

Tuttavia, nel Norditalia le cose andranno diversamente, con le condizioni atmosferiche che saranno più miti.

Infatti, una timida rimonta dell’alta pressione garantirà un tempo più asciutto e soleggiato, anche se i venti più freddi nordorientali provocheranno un sensibile abbassamento delle temperature notturne che, specie nelle pianure di Lombardia e Piemonte, potranno sfiorare gli zero gradi in aperta campagna.

Previsioni meteo 6-7 novembre: il Centro-Sud

Già devastato dagli innumerevoli nubifragi causati da cicloni, il Sud Italia non trova pace a livello atmosferico neanche con il cambio di mese: infatti, una spiccata instabilità è prevista sulla Sardegna e su gran parte delle regioni centrali e meridionali.

Le precipitazioni più forti sono attese sull’isola e sul Lazio centro-settentrionale, anche sotto forma di locali nubifragi. Inoltre è previsto l’arrivo di un vortice mediterraneo – collocato nei pressi della Sardegna – che attiverà anche intensi venti meridionali sul Mari Tirreno e sullo Ionio, con raffiche superiori ai 70 km/h e con mareggiate lungo le coste più esposte.

Previsioni meteo 6-7 novembre: un primo sguardo a Lunedì

Come anticipato, le previsioni meteo per questo fine settimana figurano un’Italia spaccata in due, con il Nord che riuscirà a godere di condizioni clementi – nonostante il ripido calo delle temperatura – e un Centro-Sud tormentato ancora dal maltempo.

Anche per lunedì 8 novembre non sono previste grosse variazioni: Nelle regioni settentrionali meteo più soleggiato con qualche pioggia sparsa al Nordest. Al Centro e nel Meridione precipitazioni sparse e un insistente il maltempo su molte regioni.