Prime cimici a settembre: come prepararsi all'arrivo

In estate vi era il problema delle zanzare e dei moscerini, mentre a partire da settembre ci sono altri insetti che arrivano nelle case disturbando e infastidendo. I più comuni sono sicuramente le cimici che arrivano per trovare un posto sicuro e al riparo. Vediamo come intervenire con i primi esemplari e cosa fare per evitare un’invasione.

Prime cimici a settembre

Con l’estate che sta per giungere al culmine, le temperature che si abbassano e il primo fresco che si avverte la sera, ecco fare la loro comparsa degli ospiti che faranno compagnia per buona parte dei mesi a venire. Si tratta delle cimici che, a settembre, cominciano a manifestarsi in casa invadendo così qualsiasi spazio.

Che siano porte o finestre, ecco che giungono. Riuscire a riconoscerle è molto facile dal momento che si fanno sentire per il loro sbatacchiare da un angolo all’altro della casa in cerca di un luogo sicuro e protetto dove rifugiarsi. Solitamente le aree intorno alla luce o a fonti di calore sono le loro preferite poiché mal sopportano le temperature basse.

Sebbene non siano nocive come le zanzare e non causino pomfi, le cimici sono comunque insetti poco piacevoli e trovarle in casa che camminano o sbatacchiano da una zona all’altra non è facile. Sono insetti di colore verde o marrone, la cimice asiatica, appunto che trovano rifugio e riparo nell’ambiente domestico da dove possono entrare da vari punti.

Il periodo non ancora freddo, le giornate di sole, ma anche i panni stesi al sole ad asciugare sono un chiaro invito per questi insetti per approfittarne ed entrare nelle abitazioni dove vi è rischio di un’invasione.

Prime cimici a settembre in casa: cosa fare

Considerando che le prime cimici stanno cominciando a palesarsi già in questi giorni di settembre, si consiglia di prendere alcuni accorgimenti onde evitare di ritrovare la propria casa invasa da questi insetti. Considerando che amano molto l’odore del bucato è bene sbatterlo prima di portare all’interno gli indumenti in quanto proprio sui panni stesi tendono a depositarsi.

Si consiglia poi di sigillare i vari punti e le fessure della casa, soprattutto nei dintorni di porte e finestre perché proprio da questi ingressi questi insetti tendono ad entrare facilmente in casa. Optare delle zanzariere nelle ore diurne permette di tenere lontano sia questi parassiti, ma anche altri che potrebbero entrare.

Ci sono poi delle piante aromatiche come il basilico da mettere sul balcone o sul terrazzo. Questa pianta emana un odore che risulta essere terribile per le cimici per cui si allontanano immediatamente. Si consiglia anche di preparare una miscela a base di aglio e acqua da vaporizzare su porte e finestre per impedirne l’accesso.

Prime cimici a settembre: repellente

Per evitare che le prime cimici possano giungere nel mese di settembre in casa, oltre ai rimedi naturali già consigliati, è bene affidarsi a un repellente che è considerato il migliore per i consumatori. Un repellente come Ecopest Home è l’alternativa ai pesticidi e insetticidi anche perché non è dannoso o pericoloso.

Un dispositivo molto piccolo, dalle dimensioni contenute e non ingombrante che permette, previo un investimento minimo, di eliminare questi insetti dalla casa impedendo che possano accedere. Riescono ad allontanarsi proprio grazie alla presenza degli ultrasuoni che possono captare impedendo di avvicinarsi alla casa. Inoltre, l’uso di questo dispositivo aiuta anche a garantire la giusta sicurezza verso gli esseri umani e animali domestici.

Una formula come Ecopest Home permette di proteggere la casa e gli inquilini a tutte le ore del giorno e della sera con un raggio di copertura che agisce su una superficie del valore di 250 metri quadrati. Un dispositivo repellente e all’avanguardia che protegge sia da insetti come le cimici, ma anche da altri parassiti quali le mosche, le vespe, i calabroni e i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna collegarlo alla presa elettrica per verificare i primi vantaggi. Un dispositivo che è silenzioso e non emana cattivi odori quando si accende. Non ha impatti sull’ambiente in quanto ecologico.

Una formula che, per la sua esclusività e originalità, non è reperibile nei negozi fisici o siti Internet, ma il consumatore può cliccare qui per il sito ufficiale del prodotto inserendo i dati personali nel modulo per poi attendere la telefonata dell’operatore che evade l’ordine. Ha un costo promozionale di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o in contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.