Professionista di 46 anni trovato morto in casa a Teramo: i carabinieri stanno indagando sull’accaduto

Morto a Teramo il professionista di 46 anni Pierpaolo Di Felice: l’uomo è stato trovato in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione.

Un professionista di 46 anni, identificato come Pierpaolo Di Felice, è stato trovato morto nella sua abitazione situata a Teramo. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso anche se non si esclude che possa essersi trattato di un decesso per cause naturali.

Il corpo senza vita di Pierpaolo Di Felice, un professionista di 46 anni, è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione in cui viveva da solo. L’appartamento, in particolare, era situato al primo piano di un villino in via Bonoli a Teramo. Il cadavere del 46enne, invece, è stato trovato nel primo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre.

La macabra scoperta è stata fatta dal padre della vittima che ha riferito alle forze dell’ordine la presenza del corpo del figlio accasciato a terra in una pozza di sangue.

Il padre di Di Felice, noto geometra e appassionato di alpinismo, aveva deciso di recarsi a casa dell’uomo quando non era riuscito a mettersi in contatto con lui telefonicamente nonostante i numerosi tentativi effettuati. Il cadavere, poi, è stato recuperato proprio dietro la porta d’ingresso.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto

Stando alle prime informazioni diffuse sul caso, non è escluso che Di Felice possa essere morto per cause naturali. Sulla scena del crimine, tuttavia, insieme ai carabinieri del nucleo operativo del reparto provinciale e della compagnia di Teramo, era presenta anche il pubblico ministero Davide Rosati.

Le forze dell’ordine, quindi, stanno indagando al fine di verificare le dinamiche dell’accaduto e determinare la natura del decesso del 46enne non appena verranno rilasciati i risultati dell’autopsia.