Propaganda Live, Diego Bianchi dopo il rifiuto di Rula Jebreal: “Non ci conosce”

"Rula Jebreal non ci conosce. Questa la reazione della nota trasmissione Propaganda Live dopo il rifiuto della giornalista.

Botta e risposta a colpi di Twitter tra la trasmissione Propaganda Live e la giornalista italo-israeliana con origini palestinesi Rula Jebreal che ha deciso di non prendere parte alla trasmissione dopo aver saputo di essere stata l’unica donna ospite della puntata tra i molti uomini tra cui Elio, il duo Colapesce e Di Martino o Caparezza.

“Rula Jebreal non conosce Propaganda Live”, ha dichiarato il conduttore in diretta TV aprendo la trasmissione. Bianchi ha quindi aggiunto che gli ospiti vengono scelti sulla base della competenza e non sul sesso.

Propaganda Live Rula Jebreal – Le parole di Diego Bianchi

“Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, la giornalista Rula Jebreal”, a dirlo il conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro.

Il conduttore si è detto infatti sorpreso della decisione di Rula Jebreal spiegando al contempo il motivo che l’ha portato ad invitare la giornalista: “Chiamiamo una persona in trasmissione perché è competente, non per il sesso.

Chiudo dicendo che l’episodio è spiacevole perché avevamo chiamato Rula Jebreal non in quanto donna”.

Propaganda Live Rula Jebreal – “Chiamiamo una persona perché competente”

Il venerdì mattina utilizziamo i social per comunicare quali sono gli ospiti della puntata. Noi inseriamo un po’ tutti quanti”.

Propaganda Live Rula Jebreal – la risposta di Rula Jebreal

“Sette ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. A dirlo la giornalista Rula Jebreal che ha giustificato la sua mancata partecipazione a Propaganda Live motivandolo con la presenza di ospiti solo maschili. La giornalista ha quindi aggiunto in un post su Twitter: “Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema”.