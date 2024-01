Propaganda Live non andrà in onda, lo stop forzato

Propaganda Live, celebre trasmissione di La7, non verrà trasmessa stasera a causa di un problema che ha colpito il conduttore Diego Bianchi

Il programma di Diego Bianchi, in arte Zoro, salterà la consueta programmazione del venerdì sera.

Il conduttore è bloccato a letto con una forte influenza, motivo per cui la diretta della trasmissione è stata rimandata alla prossima settimana. La notizia dello stop improvviso ha lasciato delusi i numerosi fan del programma, che dal 2017 propone uno scorcio ironico-realistico della politica e dell’attualità italiana e non. Quella di questa sera sarebbe stata la prima puntata del 2024, dopo la breve pausa natalizia. Si dovrà tuttavia attendere il prossimo venerdì.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Un comunicato diramato dalla rete spiega come il palinsesto abbia deciso di trasmettere al suo posto “il dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero andato in onda nella puntata d’esordio del programma, dedicato ad una riflessione sull’attualità in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo di oggi“.

Un anno record per La7

In una nota pubblicata a inizio anno, il palinsesto di Urbano Cairo ha chiuso il 2023 con ottimi risultati e ascolti “eccellenti“. La7 si è guadagnata infatti il quinto posto nel prime time. Nel periodo intercorso tra settembre e dicembre, inoltre, ha superato Rai2 e Rete4, vantando circa 1.1 milioni di telespettatori. Una crescita di circa il 9% rispetto all’anno precedente.