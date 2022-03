Protezione Civile, diramata allerta meteo gialla nel Lazio

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la Regione Lazio che entrerà in vigore nella mattinata mercoledì 30 marzo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la Regione Lazio che entrerà in vigore nella mattinata mercoledì 30 marzo.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti regionali, ha diramato un avviso di condizioni metereologiche avverse per il Lazio per la giornata di mercoledì 30 marzo.

L’allerta meteo di colore giallo riguarderà l’intera Regione e rimarrà in vigore a partire dal mattino di mercoledì 30 marzo e proseguirà per le successive 24-36 ore.

A questo proposito, la direttiva diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile ha riferito che durante l’allerta meteo si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Le indicazioni della Protezione Civile agli Enti territoriali

Inoltre, la Protezione Civile ha precisato che “tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zona di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità” e assegnato un’allerta di colore giallo alla Regione Lazio.

Per questo motivo, gli Enti che devono attivare le fasi operative relative alla propria pianificazione di Protezione Civile sono stati esortati a compiere tutti gli adempimenti di competenza.

L’appello agli Enti competenti per l’allerta meteo

